Boston Dynamics : les robots se mettent à danser et enflamment la piste de danse [Vidéos]

Time : 2 mn 54 / [1/3]

La société de robotique, récemment rachetée par Hyundai Motor, a publié une vidéo de ses créations pour le passage à la nouvelle année. Une chorégraphie épatante qui montre les progrès réalisés ces dernières années en ingénierie.

La chorégraphie impressionnante des robots de Boston Dynamics

L’entreprise américaine Boston Dynamics, spécialisée dans la robotique, a dévoilé une vidéo mettant en scène quatre de ses robots, mardi 29 décembre. Ils exécutent une chorégraphie en dansant sur la chanson « Do You Love Me ? » de The Contours. C’est franchement spectaculaire.

Vous n’êtes pas en train d’halluciner

Ce sont bel et bien des robots de Boston Dynamics qui se déhanchent avec grâce et agilité sur la chanson « Do You Love Me » dans un gymnase. Cette scène, qui semble être sortie tout droit d’un film de science-fiction, figure dans une nouvelle vidéo.

Nous savons depuis un moment déjà que les robots « Atlas » de Boston Dynamics sont particulièrement agiles. Par le passé, la société nous a impressionnés avec une vidéo montrant le bipède faire aisément du « parkour ». Le robot-chien « Spot » a également donné quelques sueurs froides aux internautes, avec des vidéos démonstratives sur sa capacité à ouvrir des poignées de porte et à ne pas bouger d’un poil lorsqu’on le pousse violemment.

Cette fois-ci, Boston Dynamics souhaitait ajouter un peu de légèreté dans une année qui a été chargée pour la population mondiale avec une vidéo de deux « Atlas », un « Spot » et un « Handle » en train de danser sur un l’air festif. La chorégraphie a été regardée plus de 7,5 millions de fois sur YouTube.

Sur les quatre robots, deux sont des robots bipèdes et humanoïdes. Un autre, est un quadrupède, à la manière d’un chien , tandis que le dernier, est un engin qui se déplace à l’aide de ses deux roues.

Dans un premier temps, les deux bipèdes se font face et dansent en synchronisation. Les deux robots détonnent par la fluidité de leurs mouvements. Puis le robot « Spot » les rejoint. Ce dernier, toujours en respectant la chorégraphie, a même la capacité d’imiter le chanteur en ouvrant la pince qui est placée au niveau de son visage.

« Handle » est le dernier à faire son apparition dans la vidéo. S’il semble moins habile, il parvient tout de même à se déhancher en rythme.

Bonus

Time : 1 mn 08 / [2/3]

En 2018, Boston Dynamics avait fait une démonstration des capacités de ses robots en diffusant une vidéo dans laquelle une de leur machine… danse également.

Ce n’est pas la première fois que des robots de cette entreprise se retrouvent sur la piste de danse. En 2018, une vidéo du robot-chien « Spot » dansant sur « Uptown Funk » avait circulé sur le web. Même si les mouvements du robot de la société étaient impressionnants il y a deux ans, on ne peut que constater son progrès en l’observant exécuter une chorégraphie en 2020.

Cette vidéo virale vient conclure une année mouvementée pour Boston Dynamics qui, au début décembre, est passée aux mains du fabricant automobile Hyundai Motor.

80 % des parts de l’entreprise revendues à Hyundai Motor

Fondée en 1992 au cœur du Massachusetts Institute of Technology (MIT), la société Boston Dynamics a été rachetée par Google en 2013 puis revendue en 2017 à la holding japonaise SoftBank, qui a cédé ce mois-ci 80% de ses parts à Hyundai Motor pour une somme de 1,1 milliard de dollars . Ses ingénieurs publient régulièrement des images de leur travail, avec un résultat toujours plus étonnant.

Espérons qu’à l’avenir, tout ce bestiaire se contente d’aider les humains dans de nobles tâches.

Bonus

Time : 4 mn 25 / [3/3]

Une danse robotique. Mardi 29 décembre, Boston Dynamics a publié une vidéo de ses deux robots « Atlas », ainsi que du chien « Spot », enchaînant les mouvements de danse sur la chanson « Do You Love Me » de The Contours. La mécanique de ses robots est « incroyable » confirme Olivier Stasse, chercheur au CNRS à Toulouse et spécialisé dans les robots humanoïdes.

