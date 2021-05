« Depuis un an, il n’y a plus aucun débat possible », Martine Wonner, députée et médecin psychiatre

Time : 1 h 23 mn / [1/1]

Dans sa toute nouvelle émission, Nexus a invité Martine Wonner, la députée qui milite pour la transparence dans la gestion sanitaire et la liberté de prescription des médecins.

Depuis plus d’un an, elle a vu de l’intérieur les incohérences, les incompétences, les mensonges, et elle dénonce, faits à l’appui , les manquements graves, les pressions élyséennes et l’opacité des prises de décision au sein du Conseil de défense.

Celle qui a appartenu 3 ans au groupe majoritaire fait partie aujourd’hui du groupe parlementaire Libertés et Territoires, du collectif Laissons les médecins prescrire, et s’accorde une liberté de parole sans détours.

Elle nous livre également son analyse en tant que médecin-psychiatre sur l’impact psychologique de cette gestion sanitaire sur les Français. Elle nous apporte enfin un éclairage édifiant sur le fonctionnement du parlement et l’absence de contre-pouvoir face à un exécutif qui détient les pleins pouvoirs.

« L’Assemblée nationale, qui est la maison du peuple, n’a jamais accueilli de débat depuis le début de cette crise sanitaire » extrait de notre entretien.

Martine Wonner, née le 27 mars 1964 à Hayange (Moselle), est une médecin psychiatre et une femme politique française.

Elle est diplômée de médecine psychiatrique après avoir réalisé son internat à l’université de Strasbourg. Elle commence sa carrière comme médecin conseil pour l’Agence régionale de l’hospitalisation (ARH) de Lorraine et d’Alsace puis rejoint en 2006 le groupe privé Générale de santé. Elle travaille ensuite comme psychiatre dans la maison d’accueil spécialisée de Ganzau, avant d’occuper des postes de cadre dirigeant, pour le Samu social de Paris, etc…

Elle est élue députée dans la quatrième circonscription du Bas-Rhin lors des élections législatives de 2017, après avoir adhéré à La République en marche (LREM). À l’Assemblée nationale, elle fait d’abord partie de l’aile gauche du groupe LREM, avant d’en être exclue en mai 2020 et de quitter le parti. Elle participe ensuite à la fondation du groupe parlementaire Écologie démocratie solidarité, puis le quitte pour le groupe Libertés et territoires.

Dans le contexte de la pandémie de Covid-19, elle s’illustre par ses positions sur le recours à l’hydroxychloroquine, la validité du port du masque barrière et les vaccins à ARN messager, ainsi que par son investissement dans le documentaire Hold-up.

https://reinfocovid.fr/

https://stopcovid19.today/

https://manifestes-libertes.org/

Entretien du 14 avril 2021.

[1] « Depuis un an, il n’y a plus aucun débat possible », interview sans filtre de Martine Wonner – Magazine Nexus / YouTube

