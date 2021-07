La dictature Macroniste tremble – Claude Janvier

Samedi 17 juillet 2021 :

Plus de 250 000 personnes dans les rues en France. À Paris, plus de 150 000 personnes ont défilé du Conseil d’Etat jusqu’au ministère de la Santé, sous l’égide de Florian Philippot, président du mouvement « Les Patriotes », que je félicite personnellement pour sa lutte depuis toujours contre l’oppression sanitaire, Martine Wonner député, Nicolas Dupont-Aignan député, Francis Lalanne – un artiste engagé -, Maître Fabrice Di Vizio, Richard Boutry (1), des Gilets Jaunes, des lanceurs d’alertes et les nombreux collectifs (2) dénonçant la gestion calamiteuse de l’état contre la Covid-19. Journée mémorable.

Pas de violences, pas de grabuges, pas de destructions, que de la bonne humeur et de la fraternité. Peu importe les couleurs politiques, tous unis contre le passe-sanitaire imposé. Vaccinés, non vaccinés, tous unis contre le terrorisme viral sanitaire. Étant présent, je peux le certifier.

Pas de vitrines saccagées. Impossible de faire tourner les images de vitres brisées avec les casseurs qui s’en donnent à cœur joie, afin de discréditer le mouvement. N’est-ce pas BFM TV ?

Mais heureusement, la page blanche est sauvée par l’inénarrable Christophe Castaner. Vous l’aviez oublié ? L’ex-ministre de l’Intérieur. Celui qui en 1 an, 8 mois et 20 jours, a été responsable de la répression sanglante des manifestations Gilets Jaunes. Souvenez-vous : 13 morts, 27 éborgnés, des mains arrachées, plus de 150 blessés graves, plus de 2 000 blessés. Quel CV !

Étant président du groupe LREM à l’Assemblée nationale, il vient d’écrire à son ami Richard Ferrand, le président de l’institution autrefois démocratique, afin que ce dernier demande au procureur de la République de Paris d’engager des poursuites contre Martine Wonner. Entre présidents, il faut bien s’épauler…

En cause ?

Une phrase de Martine Wonner comme quoi il fallait envahir les permanences des députés. Sauf qu’il faut replacer la phrase dans le contexte : « … Jamais nous n’accepterons cette dictature. Nous devons refuser la ségrégation entre vaccinés et non vaccinés, nous devons refuser la stigmatisation », a-t-elle lancé à la tribune montée près du ministère de la Santé… « … Allez faire le siège des parlementaires, allez envahir leurs permanences pour dire que vous n’êtes pas d’accord… » Huffpost 17 juillet 2021 : Manifestation à Paris contre le Pass sanitaire : le dérapage de Martine Wonner (3)

Martine Wonner refuse la ségrégation entre vaccinés et non vaccinés ainsi que la stigmatisation, et je ne peux que la féliciter pour cette prise de position que je partage sans réserve.

Mais l’occasion était trop belle pour Castaner de monter au créneau afin de défendre son siège éjectable. Pour ma part, je n’ai pas perçu sa phrase comme étant une incitation à la haine, mais plutôt pour une incitation à communiquer avec son député, afin de recevoir une réponse à sa demande. Ce qui relève de la politesse élémentaire.

Car il faut bien avouer que question communication, nos chers députés qui, je vous le rappelle, vous représentent, ne répondent quasiment jamais aux e-mails. À part la réponse automatique : « Nous avons bien reçu et nous revenons vers vous dans les meilleurs délais… », c’est le désert total. Ça lasse, surtout de la part d’élus qui sont censés être à l’écoute.

En tout cas, le déchaînement parlementaire contre Martine Wonner ainsi que la couverture médiatique intervenant moins de 24 h après son discours laisse rêveur. Pour un dimanche, les politiques et médias ont mis le turbo.

Quelques phrases d’un député et le pouvoir vacille. Fragiles sont donc les dictatures. Continuons à pousser et à montrer nos désaccords au passe-sanitaire et à la vaccination obligatoire, et nous verrons la fin de l’oppression. Nous ne lâcherons pas !

Claude Janvier, Ecrivain polémiste. (4)

Article :

Claude Janvier

Référence :

1) Richard Boutry lance La Une TV : https://launetv.com/

2) Bas les Masques. Xavier Legay : https://baslesmasques.com/p/qui-sommes-nous

Réaction 19 – Maître Brusa : https://reaction19.fr/

Réinfo Covid : https://reinfocovid.fr/

Bravo également à tous les lanceurs d’alertes qui étaient présents.

3) https://fr.news.yahoo.com/manifestation-%C3%A0-paris-contre-pass-202249881.html

https://fr.sputniknews.com/france/202107181045890868-castaner-souhaite-saisir-la-justice-apres-les-propos-de-la-deputee-wonner-contre-le-pass-sanitaire/

4) Co-auteur avec Jean-Loup Izambert du livre « Le virus et le président ». IS édition.

https://www.is-edition.com/actualites/parution-le-virus-et-le-president-jean-loup-izambert-claude-janvier/

Note :

Publié à la demande de : Claude Janvier

Mail : clojea@yandex.com

A propos de Claude Janvier :

Claude Janvier est un écrivain spécialisé dans l’humour caustique et le sarcasme. Doté d’un humour noir et disciple de Pierre Desproges, il est passé maître dans l’art de commenter l’actualité avec un ton décalé et volontiers provocateur.

Décryptant depuis plus de quinze ans les fausses informations diffusées par les médias mainstream, il fouille, déterre, décortique et analyse l’actualité, afin de mettre à jour les véritables informations.

Il est ainsi l’auteur de plusieurs livres aux titres évocateurs dont :

Un coup de gueule vaut mieux que faire la gueule / Editeur : Du Net Eds / Date de parution : 14/01/2014.

Coup de gueule d’un jour, coup de gueule toujours / Editeur : Ver Luisant / Date de parution : 2016.

Coronavirus, confinement, bobards et bourrage de crâne ! / Date de parution : 2020.

Le virus et le Président – Enquête sur l’une des plus grandes tromperies de l’Histoire / Co-écrit avec Jean-Loup Izambert, journaliste et écrivain / Editeur : IS Edition / Date de parution : 11/12/2020.

Claude Janvier intervient notamment sur :

Agoravox .

. Aphadolie.

Bellaciao.

C4N.

Comité Valmy.

EuroLibertés.

Le blog à Lupus.

Les Moutons Enragés.

Meta TV.

Minurne.

Mondialisation.ca

Olivier Demeulenaere.

Réseau International.

Stratégika .

. Sud Radio.

Photo :

Pour illustration

