Covid-19 : « Une haute mafia médicale contrôle ce pays », Claude Janvier

Claude Janvier, écrivain et polémiste, a participé au « Défilé pour la liberté » organisé à Paris le samedi 31 juillet contre l’extension du Pass sanitaire ainsi que l’obligation vaccinale des soignants et des personnels en contact avec des personnes vulnérables.

A propos de Claude Janvier :

Claude Janvier est un écrivain spécialisé dans l’humour caustique et le sarcasme. Doté d’un humour noir et disciple de Pierre Desproges, il est passé maître dans l’art de commenter l’actualité avec un ton décalé et volontiers provocateur.

Décryptant depuis plus de quinze ans les fausses informations diffusées par les médias mainstream, il fouille, déterre, décortique et analyse l’actualité, afin de mettre à jour les véritables informations.

Il est ainsi l’auteur de plusieurs livres aux titres évocateurs dont :

Un coup de gueule vaut mieux que faire la gueule / Editeur : Du Net Eds / Date de parution : 14/01/2014.

Coup de gueule d’un jour, coup de gueule toujours / Editeur : Ver Luisant / Date de parution : 2016.

Coronavirus, confinement, bobards et bourrage de crâne ! / Date de parution : 2020.

Le virus et le Président – Enquête sur l’une des plus grandes tromperies de l’Histoire / Co-écrit avec Jean-Loup Izambert, journaliste et écrivain / Editeur : IS Edition / Date de parution : 11/12/2020.

[1] « Une haute mafia médicale contrôle ce pays », selon Claude Janvier – Epoch Times France / YouTube

