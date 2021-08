Lettre ouverte du colonel (honoraire) Jacques Amiot au président de la République, Emmanuel Macron, au Premier ministre, Jean Castex et au Ministre des Solidarités et de la Santé, Olivier Véran

Voir note en fin d’article : Aphadolie

Par : Colonel (Honoraire) Jacques Amiot

Besançon, le 28 juillet 2021

Monsieur le président de la République,

Monsieur le Premier ministre,

Monsieur le Ministre des Solidarités et de la Santé,

Quoi qu’il puisse m’en coûter je n’hésite pas à affirmer que vous êtes des criminels et j’associe à cette accusation tous ceux qui vous soutiennent dans votre funeste besogne : certains élus, journalistes, (je ne généralise pas).

Vos premiers crimes remontent au début de 2020 quand, par décret, vous avez refusé aux médecins généralistes la possibilité de soigner leurs patients sous des prétextes fallacieux. Depuis cette époque vous avez des dizaines de milliers de morts sur la conscience car beaucoup de nos concitoyens auraient pu être traités et sauvés.

Je vous défie de me prouver le contraire, car, partout dans le monde, des médicaments ont prouvé leur efficacité. Début 2020 on a aussi découvert que la Chloroquine, largement utilisée depuis plus de 70 ans notamment en Afrique, était mystérieusement devenue un produit dangereux.

Le seul but de cette décision totalement illogique et condamnable a été de pouvoir imposer un « vaccin » en tentant de justifier qu’il n’y avait pas d’autres solutions.

La vérité finira par éclater ; vous ne pourrez pas encore la cacher bien longtemps.

Depuis plus d’un an le général Delawarde fait des recherches minutieuses et publie des analyses approfondies par lesquelles il a démontré que les pays qui pratiquent les traitements précoces ont proportionnellement beaucoup moins de décès que la France ; bien tardivement l’Institut Pasteur vient d’ailleurs de confirmer l’intérêt de l’Ivermectine. Le général a également démontré que la « pandémie » était très largement surfaite et qu’elle pouvait être gérée de manière beaucoup moins destructrice. D’autres maladies sont beaucoup plus meurtrières mais on en parle très peu.

Vous êtes des criminels car, toujours en raison de ce refus de soins, les hôpitaux ont été engorgés, des opérations et des soins urgents ont été repoussés avec pour conséquences de nombreux décès ; sans parler de « l’assassinat » de personnes âgées par le Rivotril par manque de moyens en raison de votre incurie.

Vous êtes des criminels car, toujours pour cette raison, vous avez provoqué l’effondrement de l’économie avec pour conséquence un chômage de masse, des suicides…

Messieurs de l’exécutif je ne suis pas anti-vaccin ; depuis des années, avec mon épouse, nous nous faisons vacciner contre la grippe et je ne critique pas ceux qui se font « vacciner » car c’est leur choix qui, souvent, a été largement provoqué par la propagande de médias aux ordres.

Il ne faut pas s’étonner de cette attitude de nombreux médias car beaucoup sont la propriété de ceux qui vous ont propulsé au pouvoir par effraction, avec l’aide efficace de la justice, qui a bien opportunément disqualifié monsieur Fillon.

Il est par contre monstrueux de vouloir injecter de force aux Français des produits, toujours en cours d’expérimentation et dont on ne connait absolument pas les effets notamment à moyen-long terme. Les Français, à vos yeux, ne sont rien d’autres que des cobayes soumis au bon vouloir de puissants laboratoires pharmaceutiques.

Manifestement vous accomplissez scrupuleusement la feuille de route prévue depuis longtemps par les mondialistes dont le seul souci est d’imposer un « vaccin » afin d’engranger des milliards de dollars.

Pour imposer cette feuille de route vous avez constamment menti aux Français et gouverné par la peur, des cas, des hospitalisions, des décès largement surévalués.

Les mesures que vous avez décidées le 12 juillet sont le fruit de l’imagination de psychopathes tyranniques. Nous faisons partie des cinq pays du monde à être rentré dans une tyrannie plus que draconienne. Qu’est devenue la patrie des droits de l’homme ?

Par plusieurs lectures j’ai compris que pour imposer une gouvernance mondiale les mondialistes devaient préalablement éliminer les nations souveraines ; j’avais encore un léger doute mais je n’en ai plus.

Messieurs Klaus Schwab, Jacques Attali, Georges Soros, Bill Gates, Anthony Faucy, et beaucoup d’autres ne s’en cachent pas ; pour s’en convaincre il suffit de retrouver les déclarations et écrits de ces oligarques qui se prennent déjà pour les maitres du monde.

Avec eux vous participez donc activement à la destruction de la France, et actuellement vous nous préparez le coup du variant Delta, certainement pas plus létal que les précédents, de manière à soumettre encore un peu plus le peuple.

Le Conseil constitutionnel et le Conseil d’État démontrent que l’on ne peut rien attendre d’eux ; ils sont complices.

Nous avons bien compris que vous voulez culpabiliser les non « vaccinés » et, surtout, que votre principal but est de dresser les Français les uns contre les autres. J’espère qu’ils auront l’intelligence de ne pas tomber dans ce piège maléfique ; sans quoi tout peut arriver.

Pour moi il ne s’agit pas uniquement de liberté de choix mais, surtout, de préserver mon intégrité physique et celle de mes proches. Affirmer que les « vaccins » ne présentent pas de risques graves relève de la « voyance » et non de la science.

À vos places je ne serais pas tranquille car l’histoire a montré que les tyrans et leurs collaborateurs finissent en général très mal. Je comprends que des Français, peut- être naïfs et crédules pour certains, veuillent devenir députés (c’est une bonne place) ; je comprends que des journalistes veuillent préserver leur emploi, mais beaucoup devraient se méfier de ne pas trop collaborer avec un pouvoir devenu tyrannique car ils risquent d’en payer le prix fort. On surveille, on note.

Je ne vous salue pas car un militaire ne salue pas des criminels.

Colonel (Honoraire) Jacques Amiot

Source :

http://www.verite-covid19.fr/

https://www.estrepublicain.fr/doubs/2013/06/20/jacques-amiot-recoit-la-legion-d-honneur

https://reseauinternational.net/messieurs-je-ne-vous-salue-pas-car-un-militaire-ne-salue-jamais-des-criminels/

https://www.estrepublicain.fr/edition-de-vesoul-haute-saone/2019/04/30/jacques-amiot-nous-a-quittes

https://jesuismalade.org/2021/08/01/lettre-ouverte-du-colonel-honoraire-jacques-amiot-au-president-de-la-republique-au-premier-ministre-et-au-ministre-de-la-sante/

Article :

Verite-covid19

Docteur JO / jesuismalade

Réseau International

Note personnelle :

Je ne peux garantir la véracité de cette lettre ouverte (Fake ou pas) ; ce qui est n’est pas à exclure. La photo du colonel décédé n’est pas la même que celle présentée avec la lettre du 3 août 2021 depuis Besançon également !

Jacques Amiot est décédé le 29 avril à l’hôpital de Besançon (L’Est Républicain).

Je n’ai trouvé aucune autre information et bien que la lettre soit totalement d’actualité et vraie dans les propos, je la publie car son contenu (analyse de la situation) me semble justifié.

Il pourrait s’agir d’une lettre à titre posthume… Mais là encore, je ne peux le certifier.

Reste à savoir, si cela pourrait décrédibiliser une fois de plus les résistants à ce totalitarisme sanitaire.

Photo :

Pour illustration