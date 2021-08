Psychose de Masse : Comment une population entière devient mentalement malade

Time : 21 mn 36 / [1/1]

Synopsis vidéo :

Cette vidéo a été réalisée en collaboration avec « Academy of Ideas ». Ils créent des vidéos expliquant les idées des grands penseurs de l’histoire afin d’aider à fournir au monde plus de connaissances, de responsabiliser l’individu et de promouvoir la liberté.

Dans cette vidéo, nous allons explorer la plus dangereuse de toutes les épidémies psychiques , la psychose de masse. Une psychose de masse est une épidémie de folie et elle se produit lorsqu’une grande partie d’une société perd le contact avec la réalité et sombre dans les illusions. Un tel phénomène n’est pas une fiction. Deux exemples de psychoses de masse sont les chasses aux sorcières américaines et européennes aux 16ème et 17ème siècles et la montée du totalitarisme au 20ème siècle.

Cette vidéo visera à répondre aux questions entourant la psychose de masse :

Qu’est-ce que c’est ?

Comment ça démarre ?

C’est déjà arrivé ?

En vivons-nous un en ce moment ?

Et si oui, comment inverser les étapes d’une psychose de masse ?

Cette vidéo a demandé énormément de travail. Ce fut vraiment un travail d’amour.

Original text :

This video was made in collaboration with Academy of Ideas. They create videos explaining the ideas of history’s great thinkers in order to help supply the world with more knowledge, to empower the individual, and to promote freedom. Please check out their youtube channel for more brilliant content. https://www.youtube.com/c/academyofideas or visit their website to learn more https://academyofideas.com/

In this video we are going to explore the most dangerous of all psychic epidemics, the mass psychosis. A mass psychosis is an epidemic of madness and it occurs when a large portion of a society loses touch with reality and descends into delusions. Such a phenomenon is not a thing of fiction. Two examples of mass psychoses are the American and European witch hunts 16th and 17th centuries and the rise of totalitarianism in the 20th century.

This video will aim to answer questions surrounding mass psychosis : What is it ? How does is start ? Has it happened before ? Are we experiencing one right now ? And if so, how can the stages of a mass psychosis be reversed ?

This video took a tremendous amount of work. It truly is a labor of love and if you appreciate this video and want to help support the creation of more videos, please consider supporting After Skool on Patreon – https://www.patreon.com/AfterSkool

Get the After Skool Kid’s Book – Why Don’t Country Flags Use The Color Purple ? https://www.amazon.com/Dont-Country-Flags-Color-Purple/dp/0578489244

Get in touch via : https://www.afterskool.net/

Source :

Site Web : https://academyofideas.com/

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/academyofideas

Article :

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Vidéo :

[1] Psychose de Masse – Comment une Population Entière Devient Mentalement Malade – DOCUMENTS RARES & INEDITS / YouTube

Vidéo originale :

MASS PSYCHOSIS – How an Entire Population Becomes MENTALLY ILL – After Skool / YouTube

[https://www.youtube.com/watch?v=09maaUaRT4M]

Photo :

Pour illustration