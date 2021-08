Selon plusieurs Ã©tudes, la prÃ©sence dâ€™oxyde de graphÃ¨ne et de nanoparticules d’argent est bien prÃ©sente dans les vaccins. Karen Kingston, ancienne employÃ©e de Pfizer alerte sur leur prÃ©sence dans les vaccins ARNm

Time : 22 mn 49 / [1/2]

En fait, les vaccins ARNm à nanoparticules sont déjà largement utilisés contre le Covid-19.

Centre pulmonaire, Département de médecine, Faculté de médecine de l’Université de Boston, Boston, MA, États-Unis.

Centre de thrombose et d’hémostase, Centre médical universitaire de l’Université Johannes Gutenberg, Mayence, Allemagne.

Karen Kingston, ancienne employée de Pfizer et actuelle analyste des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, présente les preuves et les documents démontrant le danger indiscutable des injections Covid. Face aux preuves, La conclusion est claire : personne ne devrait se soumettre à ces injections.

Références médicales et scientifiques en fin d’article.

Synopsis vidéo :

Karen Kingston, ancienne employée de Pfizer et analyste actuelle pour les industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux, a présenté des éléments incontestables qui devraient être partagés avec le monde entier !

La vaccination, connue sous le nom de « vaccination Covid », est une condamnation à mort empoisonnée et personne ne devrait subir les vaccinations. Des chercheurs ont récemment découvert que les vaccins de Pfizer et d’AstraZeneca sont en grande partie constitués d’oxyde de graphène.

« Il est extrêmement difficile de trouver cette information », a-t-elle déclaré au Stew Peters Show. [Voir références en fin d’article : Plusieurs études à votre disposition]

Lorsque Peters a demandé si l’oxyde de graphène était présent dans les vaccins anti-Covid-19, elle a répondu sans équivoque : « 100 pour cent, c’est irréfutable. »

Karen Kingston soupçonne que l’oxyde de graphène n’est pas mentionné dans les brevets du vaccin car il est toxique pour les humains. (Et pour cause ! Même certains députés européens dénoncent l’opacité totale sur les vaccins | Plusieurs articles publiés sont à votre disposition).

Quand elle a lu l’information, elle a pleuré lourdement. « Je ne savais pas qu’une femme pouvait pleurer autant », a-t-elle déclaré.

« Ce sont des armes biologiques. C’est un génocide planifié ».

Karen Kingston, ancienne employée de Pfizer et actuelle analyste des industries pharmaceutiques et des dispositifs médicaux

Par : Dr. Ramya Dwivedi, Ph.D.

Les recherches ont conduit à développer des composés antiviraux nouveaux et à plus à large spectre.

Les nanoparticules d’argent (AgNP) sont bien établies comme antibactérien et agents antiviraux. Un autre nanomatériau, l’oxyde de graphène (GO) – est également efficace contre des micro-organismes. Il agit en tant que transporteur idéal efficace. Avec des hauts niveaux d’agents antiviraux, la combinaison avec l’oxyde de graphène s’avère montrer un rendement antiviral plus élevé et « une toxicité réduite ».

Tandis que beaucoup de groupes de recherches ont vérifié des nanoparticules d’oxyde d’argent et de graphène, une étude récente a examiné les propriétés antivirales des matériaux composites AgNP développés par des composés de graphène en tant qu’élément de leurs formulations antivirales.

Les chercheurs de Brown University, d’Île de Rhode, et de Graphene Composites Ltd., R-U, ont collaboré pour préparer des nanoparticules d’oxyde/argent de graphène avec les propriétés antivirales.

Selon l’étude, les chercheurs ont produit des matériaux variés et ont suivi trois méthodes de production différentes : réduction avec du sel argenté, ajout direct des nanosphères d’AG, et ajout direct des nanosphères d’AG au graphène thiolized.

Rétablissement AgNP par réduction de sel argenté. (a) Micrographes de SEM du matériau R3 (AG de 60%). (b) Distribution de dimension particulaire d’AG des matériaux R1 (20%), R2 (40%), et R3 (60%).

L’étude a recensé deux AgNP de nanoparticules avec l’activité antivirale efficace et rapide en solution via les virus ARN enveloppés liés à l’infection respiratoire humaine.

Cette étude a rapporté un effet synergique entre l’ALLER et l’AgNPs. Très probablement le mécanisme de l’action peut être par la perturbation rapide de l’enveloppe virale.

Cette formulation antivirale sera utile. Sans ou avec la toxicité réduite, la formulation retient la promesse élevée et nécessite davantage de recherche pour la justifier.

« Cette étude a indiqué le potentiel pour les matériaux composites « d’Aller-AgNP » en fonctionnant en tant que nanosystèmes antiviraux qui peuvent améliorer les démarches préventives et les traitements antiviraux actuelles. », indiquent les chercheurs.

Dr. Ramya Dwivedi, Ph.D

Time : 2 mn 45 / [2/2]

Biographie succincte :

Dr. Astrid Stuckelberger est scientifique, chercheuse et enseignante à la Faculté de médecine de l’Université de Genève et de Lausanne. Experte internationale dans différents domaines liés à la santé et à la santé publique, ses principaux axes de travail concernent les questions relatives au vieillissement de la population et aux individus, l’égalité des sexes, l’équité et les déterminants sociaux de la santé, l’innovation de rupture et les technologies de la santé, les droits de l’homme et l’éthique ainsi que les réglementations et politiques internationales.

Elle est reconnue comme une pionnière de l’analyse synthétique de la science impliquée dans de nouveaux modèles de médecine préventive épigénétique et de réversibilité de la maladie. Elle a publié 10 livres actuellement traduits et plus de 170 articles scientifiques, rapports politiques, rapports gouvernementaux, de la Commission européenne ou de l’ONU.

Elle apparaît dans les médias et considère que partager et débattre de la science avec le public est un devoir éthique des scientifiques.

