De la Nouvelle-Amsterdam à New York : la fondation d’une ville emblématique

C’est la plus belle opération immobilière de l’Histoire. En 1626, Pierre Minuit, gouverneur de la Nouvelle-Amsterdam, achète aux Indiens une petite île qui deviendra le creuset du Nouveau Monde.

Moulins, ponts, écoles et quais… En 1660, la Nouvelle-Amsterdam, qui compte près de 1 500 habitants, est un port qui connaît déjà un remarquable essor. © © Wikimedia Commons

« Terre, terre ! » Ce cri retentit au sommet du mât du Nieu Nederlandt et soulève d’émotion la centaine de passagers qui se pressent sur le pont. Nous sommes le 4 mai 1624. Partis d’Amsterdam sept semaines plus tôt, après une traversée sans encombre, les fondateurs et premiers habitants de ce qui deviendra la Nouvelle-Amsterdam – puis New York – voient se profiler des collines d’un vert tendre, une immense forêt au loin. Dans un livre magnifiquement documenté (Pierre Minuit, l’homme qui acheta Manhattan, éd. Jourdan, 2013), Yves Vander Cruysen revient sur les origines de la mégalopole. Notamment sur le destin significatif du découvreur de l’endroit, qui donnera son nom au chenal où s’engagera le vaisseau des premiers colons. En 1609, Henry Hudson, un Anglais naviguant pour le compte des Hollandais, avait déjà remonté cette rivière sur près de 150 kilomètres, à la recherche du « passage du Nord-Ouest ». Autrement dit, le rêve absolu pour un explorateur : le fleuve transcontinental qui éviterait enfin au commerce maritime européen le périlleux détour par le cap de Bonne-Espérance pour rejoindre la riche Asie. Déception d’Hudson. Plus encore des Hollandais. L’explorateur se tourne alors vers son pays d’origine et convainc les armateurs anglais de l’existence de ce passage, de l’imminence de sa découverte. En 1610 est donc organisée une nouvelle expédition. Fatale. Son navire, le Discovery, se retrouve pris dans les glaces de l’Arctique. L’équipage, excédé par l’obstination d’Hudson, se mutine et débarque l’explorateur avec son fils adolescent ainsi que sept autres malheureux dans une chaloupe qu’on abandonne à la dérive. On n’entendra plus jamais parler d’eux…

« « L’île de Manhatta » est giboyeuse à souhait, pas du tout hostile à une installation… »

Lorsque les premiers colons débarquent dans la baie, ils n’en connaissent rien, ou presque. Les seules évocations sont les écrits de Robert Juet, l’un des compagnons d’Hudson, qui avait aperçu « l’île de Manhatta » (« l’île aux nombreuses collines », en langue indigène). La région, écrit Juet, est « giboyeuse à souhait, pas du tout hostile à une installation ». Il mentionne « un très beau port, avec de la verdure, des fleurs et des arbres majestueux ». Les arrivants découvrent au fond de la baie le fortin rudimentaire construit par Adriaen Blok lors d’une escale accidentelle en 1614 – lui et ses marins sont sans doute les premiers Européens à avoir foulé ce sol.

La variole, la rougeole, le paludisme et la peste apportées d’Europe vont faire des ravages sur la population autochtone

Or, pour les Hollandais, posséder la terre signifie d’abord l’occuper . Quelques hommes sont débarqués sur l’île aux Noix (actuelle Grosvenor Island) pour construire un fort sur l’île voisine de Manhattan. Un groupe remonte l’actuelle rivière Delaware, un autre encore l’actuel fleuve Connecticut, une vingtaine de familles restent à bord du Nieu Nederlandt et remontent la rivière Mauritius (future Hudson River) ainsi nommée en hommage au prince Maurice de Nassau , gouverneur des Provinces-Unies. Nombre d’arrivants sont des Wallons calvinistes que les persécutions religieuses et l’occupation espagnole ont chassé de l’actuelle Belgique aux Pays-Bas et en Allemagne avant de les précipiter vers le Nouveau Monde. Ainsi Georges Rapaille, qui a néerlandisé son nom en Rapalje , et sa femme Catherine. Arrivés sans un sou, ils auront onze enfants, deviendront de riches propriétaires terriens par l’achat de terres aux Indiens de l’autre côté de la rivière Mauritius, dans le village de Breukelen, qui deviendra Brooklyn. Le témoignage d’un certain William Wood évoque la stupeur des Indiens : « Ils prirent le bateau pour une île flottante, le mât pour un arbre, la voile pour des nuages blancs et les décharges d’artillerie pour les éclairs et le tonnerre. » Ils sont environ 20 000 et portent le nom de « Lénapes » qui signifie « le peuple commun ». Ils sont de la famille des Algonquins, divisés en plusieurs tribus apparentées comme les Raritans sur l’actuelle State Island, les Mohawks plus à l’intérieur des terres ou les Manhattes sur l’île de Manhattan. La Compagnie des Indes occidentales a exigé de chaque migrant, avant son départ, sa signature au bas d’une charte qui stipule, entre autres, la « nécessité d’être respectueux, en toutes les matières, des Indiens ». Les rapports entre Européens et Amérindiens, d’abord cordiaux, ne tardent pas à se gâter. Surtout, les maladies apportées d’Europe comme la variole, la rougeole, le paludisme et la peste vont faire des ravages sur la population autochtone qui, bientôt réduite à seulement quelques milliers d’individus , va peu à peu reculer dans les terres.

Ce drame n’en est pourtant qu’à ses prémisses lorsque débarque sur l’île de Manhattan, en 1626, un homme qui entrera bientôt dans la légende. Il se nomme Pierre Minuit (ou Pieter Minnewit). Il est né vers 1585, à Wesel, en Allemagne, dans une famille calviniste originaire de Tournai. Il s’est établi à Utrecht, a offert ses services à la Compagnie des Indes occidentales qu’il sait peu satisfaite du rendement de la nouvelle colonie.

Les premiers magasins regorgent de fourrures de castor, de loutre et de lynx

Son plan de développement commercial a séduit les Hollandais au point qu’ils l’ont nommé gouverneur. Minuit voyage avec des chevaux, des vaches, des porcs, des moutons, tout le bétail réclamé par les colons et qu’on espère bien voir se multiplier dans le Nouveau Monde. Le nouveau gouverneur découvre, à la pointe sud de Manhattan, à peine un village. Quatre bastions de terre surmontés de palissades sommaires où se trouvent le logement du gouverneur, les magasins de marchandises et surtout de fourrures (castors, loutres, lynx, visons) qui est la raison d’être de l’implantation. Plus loin une trentaine de maisons, plutôt des cabanes, un moulin et quelques fermes entourées de champs de froment et de céréales. Minuit crée un conseil de cinq notables, décide de recentrer la colonie sur Manhattan en y regroupant les familles trop dispersées dans un but de défense et de développement. L’île lui paraît idéale pour l’agriculture comme pour l’irrigation, bien placée à l’embouchure de la rivière, accessible aux grands bateaux comme aux pirogues des Indiens commerçants. Ceux-ci sont favorisés, même utilisés comme éclaireurs . Le fort qu’il reconstruit en dur constitue une défense non contre eux, mais contre les autres puissances coloniales (les Anglais en Nouvelle-Angleterre et en Virginie, les Français au Canada, les Espagnols au sud). Une route est tracée sur l’île jusqu’au bourg pour y acheminer le blé. On la baptise Breedweg, la « route du pain » – la future Broadway. Enfin, surtout, Pierre Minuit a décidé d’acheter l’île aux Indiens.

Sur ce plan de 1660, on distingue des artères comme Breedweg (future Broadway) et des fortifications pour se protéger des Indiens et… des Anglais. © © Wikimedia Commons

60 florins (un peu plus de 1 000 dollars actuels) contre les 22 000 acres de l’île !

Selon la légende, la cérémonie se serait déroulée le 26 mai 1626, au nord de l’île, au milieu des bois et des grottes habitées par les Manhattes. D’après des témoignages, chaque camp aurait revêtu ses plus beaux apparats : tenues guerrières pour les Indiens, « énormes chapeaux » (à la Rubens) pour les officiels européens. On procède à un échange de tissus, haches, ustensiles de cuisine, d’une valeur de 60 florins (un peu plus de 1 000 dollars actuels) contre les 22 000 acres de l’île ! L’histoire pourra parler d’ une des plus belles affaires immobilières de tous les temps , et les descendants des Indiens (qui n’avaient aucun sens de la propriété) d’une duperie qui a marqué le début de leur fin. Minuit garantit malgré tout aux autochtones le monopole du commerce des fourrures, une riche clientèle en Europe et la protection des Blancs contre les autres tribus… En 1630, il achète Staten Island pour la même somme dérisoire . La Compagnie des Indes peut louer ses services. Mais Minuit lui reproche d’octroyer toujours plus de libertés aux investisseurs privés pour développer la colonie plus loin dans les terres. Minuit est finalement remercié en 1632. Ecœuré, il cède aux sollicitations de la Suède, conquiert pour la reine Christine les actuels Maryland, Delaware et une partie de la Pennsylvanie, fonde Fort Christina (actuelle Wilmington), avant de disparaître le 5 août 1638 dans la mer des Caraïbes, son vaisseau soufflé par un ouragan…

Treize ans après l’achat de Manhattan, les Hollandais sont fermement implantés. Sur l’index de cette carte datant de 1639, la plus ancienne représentation de la région, sont indiqués les noms des fermes et des bâtiments ainsi que de leurs propriétaires. © © Wikimedia Commons

Cette « Nouvelle-Suède » est finalement absorbée, en 1655, par les Hollandais. Ils sont dirigés par Pieter Stuyvesant. Ce gouverneur de la Nouvelle-Amsterdam est aussi le plus connu, parce qu’il fut le dernier et parce que son mandat – dix-sept ans – fut le plus long. Né en 1610, fils de pasteur, ancien gouverneur de l’île de Curaçao d’où il a introduit en Nouvelle-Hollande (à partir du Brésil) le commerce des esclaves noirs pour pallier les éternelles difficultés financières de la Compagnie, ce fort caractère, surnommé par ses ennemis le « grand-duc de Moscovie », a une jambe de bois : il s’est farouchement battu contre les Espagnols en 1644 pour leur reprendre l’île de Saint-Martin. Sous son gouvernement (1647-1664), la population de Nieuw Amsterdam passe de 300 à 1 500 habitants. La colonie même en compte plus de 10 000. La ville se développe avec des maisons hautes et étroites, à façades en briques, à pignons en escalier, avec un canal, creusé en 1654, qu’enjambent trois ponts en bois. Un mur d’enceinte est édifié d’un bord de l’île à l’autre (de l’Hudson à l’East River), qui donnera son nom à une rue fameuse, Wall Street, la rue du Mur.

A l’été de 1664, quatre navires de guerre anglais surgissent dans la baie : panique à Manhattan

Cette construction ne sera pourtant d’aucun secours contre les prétentions britanniques. Le modeste essor économique de la Nouvelle-Hollande inquiète le Parlement d’Oliver Cromwell qui, en 1651, décrète que seuls les navires anglais pourront importer des marchandises dans les ports anglais. La guerre éclate, un coup rude contre la suprématie hollandaise dans l’Atlantique Nord. Londres veut évincer Amsterdam. Au début des années 1660, le roi Charles II décide d’offrir à son frère Jacques Stuart, duc de York, les terres situées entre la Virginie et la Nouvelle-Angleterre . La Nouvelle-Amsterdam, pour Sa Majesté britannique, n’existe tout simplement pas, les Hollandais n’ont rien à faire dans cette partie du monde. A l’été de 1664, quatre navires de guerre anglais surgissent dans la baie. Panique à Manhattan. Pieter Stuyvesant veut résister, puis renonce sous la pression des habitants qui craignent le pillage et la destruction. Stuyvesant, à la tête de sa garnison hollandaise, s’embarque dignement pour rentrer à Amsterdam (il reviendra quatre ans plus tard dans sa chère cité pour y mourir en 1672, respecté par tous, même par les Anglais). Ce 8 septembre 1664, la Nouvelle-Amsterdam a cessé d’exister. La ville, en signe d’allégeance à son nouveau prince, s’appellera désormais New York.

