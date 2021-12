Ameca : ce nouveau robot humanoïde impressionne par son réalisme troublant

Time : 1 mn 08 / [1/4]

La start-up britannique « Engineered Arts » présente son dernier né, Ameca. Ce robot humanoïde impressionne par son réalisme presque terrifiant. Piloté par une intelligence artificielle pour une interaction avec les humains, Ameca est conçu pour le divertissement.

Le robot s’anime. Il ouvre les yeux et commence par observer son bras qui bouge avec une impressionnante fluidité. Son regard finit par se déplacer vers la caméra qu’il découvre avec une expression de surprise bluffante de naturel.

Ce robot humanoïde au réalisme presque terrifiant est le dernier né de la start-up britannique « Engineered Arts ».

Time : 41 s / [2/4]

Ameca est capable d’interactions avec les humains mais n’a pas encore la capacité de marcher. Un handicape presque rassurant.

La science-fiction est dépassée, tant la tête en ferraille de C-3PO nous semble loin des incroyables expressions faciales d’Ameca. Il plisse le front. Il cligne des yeux. Son naturel est troublant, au point de provoquer un sentiment de fascination-répulsion. Cet amas de rouages métalliques, de moteurs et de programmes semble tellement humain…

Time : 2 mn 11 [Vostvfr] / [3/4]

La société britannique « Engineered Arts » a dévoilé un androïde remarquablement humain avec une vidéo promotionnelle publiée sur les réseaux sociaux de son « réveil ». Dans la vidéo, le robot connu sous le nom de « Ameca » peut être vu exprimer ce qui semble être une surprise alors qu’il ouvre les yeux et regarde autour de lui et s’examine. Lorsqu’il remarque le caméraman, il sourit et tend la main.

Ameca a la peau de couleur grise, avec des caractéristiques neutres en termes de genre et de race, mais est décrit comme « le robot de forme humaine le plus avancé au monde, représentant la pointe de la technologie de la robotique humaine ».

« La raison pour laquelle un robot qui ressemble à une personne est conçu pour interagir avec les gens », a déclaré Will Jackson, fondateur d' »Engineered Arts ».

Les expressions du visage de ce robot humanoïde, mais aussi ses mouvements sont incroyablement réalistes et du même coup effrayants.

Time : 4 mn 38 / [4/4]

L’androïde est sans doute le robot le plus complexe que l’on puisse imaginer aujourd’hui. Futura-Science a interrogé Jean-Claude Heudin, directeur du laboratoire de recherche de l’IIM (institut de l’Internet et du multimédia) afin de comprendre pourquoi il incarne le pinacle de la robotique.

Pour le moment, Ameca ne sait pas encore marcher, ce qui en serait presque rassurant. Il n’en est pas moins la preuve de l’incroyable chemin parcouru par la robotique.

Entre les androïdes à l’impressionnante agilité de « Boston Dynamics » et la créature d’« Engineered Arts », l’humain n’a qu’à bien se tenir.

Photo :

Pour illustration