Covid-19 : « On a donné le marché mondial de la vaccination à deux boîtes : c’est une escroquerie ! Personne n’ose le dire, mais on nous vend un vaccin qui est un échec ! », Pr J-M Claverie, virologue

Face à la propagation fulgurante du variant Omicron, la crainte d’un scénario catastrophe dans les services de réanimation gagne les autorités sanitaires. La vaccination des enfants et la campagne de promotion de la troisième injection sont plus que jamais d’actualité. Mais la politique du « tout vaccinal » est-elle toujours pertinente face à un variant encore assez méconnu ?

Pour le Professeur Jean-Michel Claverie, virologue au Laboratoire Information Génomique et Structurale (IGS) de l’université Aix-Marseille, le gouvernement doit revoir de fond en comble sa stratégie face à l’épidémie.

Le gouvernement s’apprête à annoncer une nouvelle batterie de restrictions sanitaires. Pour le virologue Jean-Michel Claverie, la possible résistance du variant Omicron aux vaccins démontre le fiasco du « tout vaccinal » en France.

« C’est une idéologie que de vouloir arrêter la circulation du virus, surtout quand on sait maintenant que le vaccin n’empêche pas la transmission ! », fustige le Pr Jean-Michel Claverie devant les caméras de Sputnik.

Le Comité consultatif national d’éthique (CCNE) vient de se prononcer en faveur de l’ouverture de la vaccination contre le Covid à tous les enfants de 5 à 11 ans en France. Pour le Pr Claverie, virologue au Laboratoire Information Génomique et Structurale (IGS), cette décision n’est absolument pas légitime au regard du très faible nombre de cas graves dans cette tranche d’âge.

Pis, selon lui, le fait que l’efficacité des différents vaccins pour empêcher la transmission du virus soit finalement plus faible qu’anticipé (entre 34% et 50% selon les études le plus récentes) montre l’échec de la stratégie du « tout vaccinal » décidée en France.

« Personne n’ose le dire, mais on est en train de nous vendre un vaccin qui est un échec ! On nous a vendu quelque chose qui ne marche pas. Je pense qu’il faut rapidement changer de stratégie, avec des vaccins à virus atténués ou avec des médicaments antiviraux », plaide le Pr Claverie.

A propos de Pr Jean-Michel Claverie Claverie :

Jean-Michel Claverie, virologue et spécialiste de génomique, Professeur d’université et praticien hospitalier émérite, ancien directeur de l’Institut de Microbiologie de la Méditerranée (CNRS & Université d’Aix-Marseille).

Professeur de médecine de l’Université Aix-Marseille, Jean-Michel Claverie est aussi directeur de l’institut de Microbiologie de la Méditerranée et du laboratoire Information Génomique et Structurale (CNRS et Université d’Aix-Marseille). Formé à la biologie, à l’informatique et à la physique théorique à Paris, il s’est ensuite frotté à de multiples thématiques au cours d’une carrière nomade qui l’a mené de Jussieu à Marseille en passant par le Québec, l’institut Salk (San Diego), l’Institut Pasteur (Paris), le NIH (Washington) et Palo Alto. Il est actuellement passionné par les virus géants dont il a découvert la plupart avec sa compagne, Chantal Abergel.

