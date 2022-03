Chaos économique : vers un changement de modèle planétaire ? À l’aube d’une crise économique et géopolitique mondiale – Dr Valérie Bugault

Time : 1 h 03 / [1/1]

Valérie Bugault livre au micro de Nexus son analyse de la situation économique et géopolitique mondiale actuelle, et nous apporte des pistes de réflexion sur les modes de gouvernance de nos sociétés.

Extraits :

« […] deuxièmement pour mettre en œuvre une récupération massive de l’ADN de la majorité des ethnies et de la majorité des gens […] » « […] tout notre régime politique est une imposture ; et la cerise sur le gâteau, c’est qu’on a appelé cela « République ». Donc en fait, on a mis les mauvais termes sur une réalité opposée. On a appelé « République », un régime dont la force motrice est la corruption au service d’intérêts privés. […] » « […] pour permettre la bascule dans autre chose […] la disparition du pays France […] » « […] La France a été du point du contrôle monétaire un des premiers soumis […] » « […] aujourd’hui aux dernières nouvelles, je crois qu’on est le pays le plus endetté d’Europe devant la Grèce. Donc, il est évident que notre avenir n’est pas rose. Le FMI a commencé à dire qu’à partir de 2023, il va falloir penser à resserrer les boulons, c’est-à-dire resserrer la dispense d’argent public ; donc ça veut dire la disparition finalement de tous les services publics qui restent […] » Dr Valérie Bugault

A propos de Valérie Bugault :

Valérie Bugault est docteur en droit de l’Université Paris I Panthéon-Sorbonne. A l’occasion de sa thèse portant sur le droit de l’entreprise, elle a élaboré une théorie juridique unifiée, qualifiée « d’iconoclaste », de l’entreprise.

Elle a travaillé comme avocate fiscaliste dans le domaine des prix de transfert ainsi qu’en droit fiscal interne avant de cesser sa carrière d’avocate pour se consacrer à l’analyse des problématiques de géopolitique économique.

Elle a notamment publié, en 2016, sur le site du Saker francophone une série d’études intitulée « décryptage du système économique global », où elle raconte les paradis fiscaux et le système monétaire international. Elle a également co-écrit un livre « Du nouvel esprit des lois et de la monnaie », publié en juin 2017 par Sigest.

Valérie Bugault table sur un assainissement financier et économique de la planète en croyant qu’il est grand temps de sortir de l’état actuel des choses qui favorise les paradis fiscaux.

