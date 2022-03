Rothschild Gate : Mais où est passé le pognon de dingue que Macron aurait palpé chez Rothschild ?

Time : 29 mn 20 / [1/3]

C’est un documentaire coup de poing. Une enquête qui fait déjà parler d’elle. Quelques heures après sa mise en ligne, un documentaire signé Jean-Baptiste Rivoire et Gautier Minier du tout nouveau média vidéo qui porte bien son nom : « Off Investigation ». Le titre de cette belle pièce de journalisme d’enquête : « Patrimoine de Macron. Ou sont passés les millions ? ».

Depuis des années, les déclarations d’intérêts de patrimoine d’Emmanuel Macron suscitent des questions. Et quand on a fini de regarder ce documentaire, l’odeur de la manipulation de chiffres au mieux, de la fraude fiscale au pire, rôde tout autour de nous.

Notre président de la République aurait-il menti à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique ?

On en parle tout de suite avec Jean-Baptiste Rivoire, auteur de ce documentaire.

Le documentaire « Off investigation » remet sur le devant de la scène le mystère qui entoure la potentielle méga commission jamais déclarée par Emmanuel Macron lorsqu’il était banquier d’affaires chez Rothschild.

C’est l’un des mystères les mieux gardés de la République : mais où a donc bien pu passer la commission stratosphérique qu’Emmanuel Macron aurait normalement perçu en tant qu’associé gérant de la banque d’affaires Rothschild, lorsqu’il a conseillé le rachat par Nestlé de la filiale de lait infantile de Pfizer ? Un méga deal à 12 milliards de dollars signé en avril 2012 où l’influence du jeune Macron fut décisive pour convaincre la direction de Nestlé de payer le prix fort pour la filiale de son concurrent américain. Ce fait d’armes a gravé dans le marbre son fameux surnom de « Mozart de la finance », quelques semaines avant qu’il devienne le secrétaire général adjoint de François Hollande à l’Élysée.

Les journalistes Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Mesnier soupçonnaient le Président de détenir de l’argent dans un paradis fiscal… Ce qu’ils ont découvert sur le patrimoine d’Emmanuel Macron les ont stupéfaits !

Le patrimoine d’Emmanuel Macron jugé suspect !

Lorsqu’il a réalisé, cette année 2022, sa déclaration de patrimoine à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique (HATVP), Emmanuel Macron déclaré que son capital était de 500 000 euros.

Pourtant, en menant quelques petites recherches, il est facile de s’apercevoir que le président candidat avait déclaré entre 2009 et 2013 un gain de 3 millions d’euros.

Une somme considérable disparue qui a attiré l’attention de deux journalistes. Et ces derniers auraient réussi à mettre en évidence une combine frauduleuse de la banque Rothschild, qui est, comme vous le savez, l’ancien employeur du président.

Ils mettent le doigt sur une fraude fiscale ?

En essayant de savoir où étaient passés les 3 millions déclarés entre 2009 et 2013, Jean-Baptiste Rivoire et Gauthier Mesnier ont mis le doigt sur ce qui pourrait être une énorme fraude fiscale. Si finalement ils n’ont pas retrouvé l’argent, ils estiment qu’Emmanuel Macron aurait perçu beaucoup plus que les 3 millions d’euros déclarés chez Rothschild.

En effet, selon eux, il aurait reçu entre « 5 et 10 millions ». Notamment en 2012, lors du deal Nestlé-Pfizer, comme le confirme Jean-Baptiste Rivoire à nos confrères de L’Humanité.

Cette année-là, le chef de l’État actuel était employé de la banque. Et il a joué un rôle clé en ce qui concerne le rachat de la branche nutrition infantile de Pfizer par Nestlé. Ce deal est estimé pour un montant de 9 milliards d’euros. Mais aurait également permis à Rothschild de toucher entre 45 et 135 millions d’euros.

Une somme astronomique évaporée ?

Aussi, les journalistes ont décidé de continuer de rechercher après l’argent disparu. Et selon Jean-Basptiste Rivoire, une source anonyme lui aurait affirmé que la banque Rothschild avait pour habitude de verser une part importante sur des structures opaques dans des paradis fiscaux.

Le journaliste affirme, par ailleurs, que cette même source lui aurait dit que la banque avait conclu un accord en 2000 avec Bercy. Ce qui permettait que les honoraires de ses associés ne soient pas uniquement versés en France. Ainsi, une partie de la rémunération est versée en France, alors que l’autre est très vite déposée à l’étranger.

Selon une source proche, “Macron dispose d’un compte offshore de plusieurs millions quelque part entre Jersey et l’île de Man où 80 % des commissions sont versées. L’hypothèse qu’il n’ait pu gagner que 720000 € sur le deal entre Pfizer et Nestlé, c’est du pipeau” #RothschildGate pic.twitter.com/zoyihaV1Ay — Strategieduchoc 🇫🇷 (@strategieduchoc) March 29, 2022

Selon une source proche, « Macron dispose d’un compte offshore de plusieurs millions quelque part entre Jersey et l’île de Man où 80 % des commissions sont versées. L’hypothèse qu’il n’ait pu gagner que 720 000 € sur le deal entre Pfizer et Nestlé, c’est du pipeau. »

Cette enquête, souligne un point : Emmanuel Macron a l’obligation de déclarer la totalité de son patrimoine, si ce n’est pas le cas « il pourrait tomber dans le délit d’omission » d’une partie de son capital, déclarent les journalistes.

Redressement suite à non-paiement de l’impôt sur la fortune, non déclaration d’une créance de 350 000 euros sur son épouse Brigitte, « claquage » de près de 1,5 millions d’euros en trois ans (un Smic par jour), déclaration peu crédible sur les honoraires perçus chez Rothschild and co lors d’une « deal » de 9 milliards d’euros conclu en 2012, depuis 2014, les déclarations de patrimoine et d’intérêt d’Emmanuel Macron suscitent beaucoup de questions.

Était-il réellement plus pauvre que Benoit Hamon et Nathalie Arthaud lors de la présidentielle de 2017 alors qu’il avait fait fortune au sein de la banque Rothschild ?

A-t-il toujours dit la vérité sur son patrimoine ?

Enquête.

