En France, La Grande Colère Qui Vient ! – Olivier Berruyer, actuaire et économiste

Time : 36 mn 31 / [1/1]

Quel est l’état d’esprit des Français après le scrutin de dimanche dernier ? Quel est leur rapport à l’institution présidentielle ?

Comment ont réagi les différentes catégories socio-professionnelles au non-choix Le Pen / Macron ? Les nombreuses données récoltées à l’issue du second tour, nous permettons d’y voir plus clair.

Ce sont ces données qu’Olivier Berruyer, fondateur du média en ligne « Elucid », a analysées pour brosser le portrait de la France d’aujourd’hui. Une France qui hésite entre tristesse et colère.

Le Média

« On n’est évidemment pas en démocratie. Puisque qu’est-ce que la démocratie ? On peut dire que c’est le gouvernement du peuple ; bon, ça on y est. Par le peuple, ça on n’y est pas. Pour le peuple, on y est encore moins. »

« On vient d’élire un président de la République et on se rend compte que la majorité des citoyens ne sont pas contents du résultat. Ce qui pose un certain nombre de question. »

Olivier Berruyer

A propos de Olivier Berruyer :

Il est diplômé de l’Institut de science financière et d’assurances et, en formation continue, du programme général de management (2008) de l’EM Lyon Business School.

Il est actuaire, profession chargée de l’évaluation et de la valorisation des risques dans l’assurance et la finance, spécialisé en prévoyance collective. Entre 2011 et 2012, il est membre du Bureau de l’Institut des actuaires.

En 2011, il fonde le site web « les-crises.fr », qui traite d’analyses économiques, des crises bancaires, monétaires et institutionnelles et de géopolitique.

Adepte d’une ligne hétérodoxe, son site devient l’un des blogs économiques français les plus fréquentés.

Source :

https://elucid.media/

https://www.les-crises.fr/

https://fr.wikipedia.org/wiki/Olivier_Berruyer

https://www.lemediatv.fr/emissions/2022/en-france-la-grande-colere-qui-vient-9AgDv5f6SEWBFDH4ApPcmw

Article :

Théophile Kouamouo / Le Média

Note :

Actuaire : Spécialiste de l’application du calcul des probabilités et de la statistique aux questions de prévoyance sociale, d’assurances et de finances.

Pour suivre Le Média :

Instagram : https://www.instagram.com/lemedia_tv/

Facebook : http://bit.ly/FacebookLeMedia

Peertube : https://video.lemediatv.fr

Telegram : https://t.me/LeMediaOfficiel

Twitter : http://bit.ly/TwitterLeMedia

Youtube : http://bit.ly/YouTubeLeMedia

Vidéo :

[1] EN FRANCE, LA GRANDE COLERE QUI VIENT – Le Média / YouTube

Photo :

Pour illustration