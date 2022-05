Dossier : Stratégie vaccinale de l’Union européenne – Virginie Joron, députée européenne

Time : 1 h 05 / [1/6]

Virginie Joron est l’invité de Ying Huang.

Stratégie vaccinale de l’UE [Liens Doc PDF – « Référence » en bas de page].

« 20 pages de communication de la commission au parlement européen du 27 avril imposent aux Etats membres de réfléchir à une politique nationale-vaccinale, ils savent déjà à l’avance qu’il va y avoir une nouvelle pandémie cet hiver, et le point noir c’est les non-vaccinés et les enfants. On voit bien dans ces écrits qu’ils ont un calendrier très précis. »

« On nous impose, alors que normalement le parlement, c’est le lieu de la démocratie, c’est le lieu du débat, c’est le lieu de l’échange, et on nous fait bien comprendre que tout discours divergent ne sera ni entendu, ni écouté. Ils se retranchent sur la crise, ils se retranchent sur le mot « pandémie », qui permet d’oublier l’Etat de droit. »

Virginie Joron, députée européenne

Time : 12 mn 45 / [2/6]

Surproduction de vaccins : Kyriakides avoue !

Bruxelles avoue mais annonce vouloir cibler les 100 millions de non-vaccinés !

COVID-19 : La Commission appelle les États membres à intensifier leur préparation en vue de la prochaine phase de la pandémie [1] [2]

« Nous entrons dans une nouvelle phase de la pandémie, à mesure que nous passons du mode d’urgence à une gestion plus durable de la COVID-19. Nous devons cependant rester vigilants. Le nombre d’infections reste élevé dans l’UE et de nombreuses personnes meurent encore de la COVID-19 à travers le monde. En outre, de nouveaux variants peuvent apparaître et se propager rapidement. Mais nous savons désormais quelle voie suivre. Il nous faut intensifier encore la vaccination et l’administration de doses de rappel de même que les tests ciblés, et nous devons continuer à coordonner étroitement nos réponses au sein de l’UE. »

Ursula von der Leyen, présidente de la Commission européenne, Bruxelles, le 27 avril 2022.

Time : 1 mn 21 / [3/6]

Affaire des SMS entre Van der Leyen et le PDG de Pfizer : soutien à la médiatrice européenne.

Time : 1 h 28 [4/6]

Table ronde sur les effets de secondaires qui seraient liés aux vaccins Covid !

Time : 25 mn 57 / [5/6]

La gestion de la l’après-pandémie par l’UE.

Time : 13 mn 28 / [6/6]

Débat sur la transparence autour des contrats de vaccins avec le journal France Soir.

