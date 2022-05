Citation | Quote : « …Mon rêve depuis longtemps est de fabriquer des médicaments pour les personnes en bonne santé… », Henry Gadsden, PDG Merck

Henry Gadsden

« Le problème que nous avons eu, est de limiter le potentiel des médicaments aux personnes malades. Mon rêve depuis longtemps est de fabriquer des médicaments pour les personnes en bonne santé. J’aurai préféré que Merck ressemble davantage au fabricant de chewing-gum Wrigley. Il est évident que de les vendre à tout le monde, ça arrangerait nos affaires. »

Henry Gadsden, PDG du groupe pharmaceutique Merck – Interrogé par le reporter W. Robertson du magazine américain « Fortune » en mars 1976.

Time : 3 mn [Vostvfr] / [1/1]

Vidéo élaborée à partir de l’article du « Sun News UK » (Quotidien du Royaume-Uni) [1] / Who was Henry Gadsden? Merck & Company chief from BBC Two documentary series Billion Dollar Deals (Voir Source).

Source :

« Selling Sickness : How the World’s Biggest Pharmaceutical Companies are Turning us All into Patients » – Auteurs : Ray Moynihan and Alan Cassels -Editeur : Nation Books (2005) | ISBN : 978-1-56025-856-8

