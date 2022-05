Une grande crise alimentaire se prépare : pourquoi doit-on se préparer à des famines sans précédent ?

Time : 18 mn 31 / [1/1]

Synopsis vidéo :

1962 : nous sommes en Chine, sous la dictature de Mao. Depuis 4 ans, le peuple chinois tente de survivre à la plus grande famine que l’humanité n’ait jamais traversée. Le système agricole déstabilisé par le Grand Bond économique du pays, associé à des conditions climatiques extrêmes, a condamné près de 45 millions de Chinois à la mort.

1985, en Ethiopie cette fois.

Deux crises majeures, l’une au nord, l’autre au sud, affament les habitants du pays et provoquent une vague d’émotion dans le monde entier. Malgré cela, 400.000 Éthiopiens perdent la vie faute de nourriture.

Plus récemment, en 2011, 260.000 Somaliens ont succombé à une nouvelle vague de pénuries alimentaires.

20 ans plus tôt, la Somalie pleurait déjà 1 demi-million de ses habitants, terrassés par la faim.

Depuis l’aube de l’humanité, les famines ont régulièrement ponctué notre histoire, et elles se sont souvent montrées plus meurtrières que les guerres. Le monde n’a retenu que les plus importantes, celles que l’on enseigne dans les livres d’histoire.

En Europe, on les imagine faire partie du passé. Il est vrai qu’il faut remonter à la Deuxième Guerre Mondiale pour retrouver leurs dernières traces sur le continent.

On dit qu’elles ne touchent que des terres lointaines, des pays aux climats tropicaux ou désertiques, souvent en voie de développement, parfois même en crise ou en guerre.

Ainsi pensons-nous que ça ne pourra jamais nous arriver – mais comment pouvons-nous en être aussi sûrs ?

En 2022, près d’un quart du monde a faim, et pire encore, d’après le dernier rapport des Nations Unies sur l’état mondial de la sécurité alimentaire : les famines progressent, de façon alarmante et partout.

Les ONG s’inquiètent des répercussions du conflit entre la Russie et l’Ukraine, mais elles ne font que s’ajouter à des dizaines d’autres causes qui pourraient, à très court terme, déclencher des épisodes de restrictions alimentaires jusqu’en Europe, et aggraver les phénomènes déjà meurtriers qui frappent plusieurs pays d’Afrique, d’Amérique latine et d’Asie, déclencher de nouvelles vagues de violence ou des migrations.

Comment apparaissent ces famines et pourquoi vont-elles s’intensifier dans les années à venir ?

Qui vont-elles frapper et verrons-nous prochainement chez nous, comme nos grands-parents, les tickets de rationnement remplacer les cartes bancaires aux caisses de nos magasins ?

