Le Mondialisme : Profondément Satanique – Pr Pierre Hillard

Time : 1 h 06 / [1/1]

Pierre Hillard, essayiste & docteur en science politique est l’invité de Ying Huang.

Nul besoin d’être croyant, catholique, … comme le Pr Pierre Hillard pour comprendre et apprécier cette vidéo. Je vous invite à la visionner jusqu’à la fin et ainsi vous forger votre propre opinion.

Aphadolie

Synopsis vidéo :

Le mondialisme c’est une pensée finalement d’essence satanique mais avec des guerres internes donc cela ne peut que finir en catastrophe.

Le communisme c’est la version parachevée du mondialisme.

Le mondialisme c’est quelque chose de profondément satanique de destruction du genre humain, de son abaissement moral, un collectivisme, un traçage dans tous les domaines, enfin un esclavage via l’intelligence artificielle, via le numérique.

A propos de Pierre Hillard :

Pierre Hillard (né en 1966) a fait des études d’histoire, de sciences politiques et d’études stratégiques. Il réalise sa thèse de doctorat de sciences politiques – Les Ambiguïtés de la politique allemande dans la construction européenne – sous la direction d’Edmond Jouve. Il est docteur en science politique.

Ancien professeur en relations internationales à l’École supérieure du commerce extérieur de Paris.

Spécialiste de l’Allemagne, des affaires européennes, du mondialisme, de la constitution de blocs continentaux unifiés (UE, UNASUR, Union Nord-américaine à l’instigation de Robert Pastor, etc.), du partenariat transatlantique, de l’instauration d’un marché transatlantique sans entraves, des relations euro-arabes, du régionalisme et de la question des minorités nationales.

Il est notamment l’auteur de Minorités et régionalismes dans l’Europe fédérale des régions (2001), de La Décomposition des nations européennes : de l’union euro-atlantique à l’État mondial (2004), de La Marche irrésistible du nouvel ordre mondial (2007), La Fondation Bertelsmann et la gouvernance mondiale (2009) et Chroniques du mondialisme (2014), etc…

Il a écrit de nombreux articles sur les sites Géostratégiques, Réseau Voltaire, Conflits actuels, Intelligence et Sécurité, et Balkans-Infos. Il intervient sur divers radios. Il est également intervenu sur France Culture, France Info, Radio Ici & Maintenant, ou encore France 24. Il collabore aux publications du Cercle Jeune France. Il est depuis octobre 2012 éditorialiste sur Boulevard Voltaire.

Pour suivre NTD Français :

Chaîne YouTube : https://www.youtube.com/c/NTDFrench

Facebook : https://www.facebook.com/ntdfrancais

Instagram : https://www.instagram.com/ntd_fr/

Odysee : https://odysee.com/@NTDFrancais

Rumble : https://rumble.com/c/NTDFrancais

Site Web : https://ntdtv.fr/

Spotify : https://open.spotify.com/show/5lV5h9Vd3RrQxQ86Ggf4Sa

Telegram : https://t.me/NTDFrancais

Twitter : https://twitter.com/NTDTVFrance

Youmaker : https://www.youmaker.com/channel/4df496a0-0745-4607-bdd4-ecfb08f365cd

Vidéo :

[1] Pierre Hillard | Mondialisme : Profondément satanique – NTD Français / YouTube

Photo :

Pour illustration