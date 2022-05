Orwell | la novlangue : de l’influence à la manipulation… Un instrument de domination – Le Précepteur

Time : 40 mn 55 / [1/2]

Dans son roman « 1984 », George Orwell invente le concept de « novlangue » [1], un langage destiné à rendre impossible l’expression de certaines pensées. La novlangue nous confronte ainsi à la question de l’origine de nos idées, mais aussi à celle des outils de la domination politique.

Analyse de ce concept.

Surnommé « Le fondateur de la propagande moderne », Edward Bernays a posé les bases d’une véritable science de l’influence. Dans son livre « Propaganda » (1928), il nous dévoile les secrets de la manipulation de l’opinion dans nos démocraties modernes.

[1] C’est une simplification lexicale et syntaxique de la langue destinée à rendre impossible l’expression des idées potentiellement subversives et à éviter toute formulation de critique de l’État, l’objectif ultime étant d’aller jusqu’à empêcher l’idée même de cette critique.

Charles Robin est précepteur et enseignant en philosophie, français et mathématiques. Depuis plusieurs années, il accompagne des élèves de tous niveaux dans leur parcours scolaire. Ses élèves l’apprécient pour son franc parler, son sens de l’écoute et sa capacité à rendre claires des notions parfois complexes. Son projet, à terme, est de créer une école populaire autonome dans laquelle seraient valorisés les savoirs fondamentaux, les arts et l’initiative collective.

