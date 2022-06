Résumé SOTT – Mai 2022 : Changements Météorologiques Extrêmes

Time : 20 mn 27 [Vostvfr] / [1/1]

Ouragans, tremblements de terre, éclairs, etc… On voit « quelque chose de mauvais qui va se produire dans un avenir proche » !

Mai 2022 a tout eu : des vagues de chaleur torrides, des déluges meurtriers, des chutes de neige hors saison et des tornades terrifiantes.

Votre gouvernement vous assure que le dérèglement climatique est « réparable » et « prévisible », mais comment la fiscalité écologique (taxes vertes) et les coupures d’électricité vont-elles empêcher les éruptions volcaniques et la chute des météores ?

Hurricanes, earthquakes and lightning… we see ‘a bad moon rising’!

May 2022 had it all – blistering heatwaves, deadly deluges, unseasonal snowfalls, and terrifying tornadoes.

Your government reassures you that the climate going haywire is ‘fixable’ and ‘predictable’, but how are green taxes and energy blackouts going to stop volcanoes erupting and meteors falling?

https://www.sott.net/article/468750-SOTT-Earth-Changes-Summary-May-2022-Extreme-Weather-Planetary-Upheaval-Meteor-Fireballs

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

[1] SOTT Earth Changes Summary – May 2022: Extreme Weather, Planetary Upheaval, Meteor Fireballs – Sott Media / YouTube

