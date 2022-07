UFO | OVNI : Le Pentagone ouvre un nouveau département, l’AARO chargé d’enquêter sur les objets non identifiés

Le Bureau de résolution des anomalies pour tous les domaines (AARO) nouvellement créé étudiera les OVNIS hybrides qui se déplacent dans l’espace, sous l’eau et l’atmosphère.

Image : US Navy

Dans un communiqué de presse du mercredi 20 juillet [1], le Département de la Défense des États-Unis [Department of Defense (DoD)] a annoncé l’ouverture d’un bureau spécifique pour suivre et analyser les rapports d’objets volants non identifiés. Il se nommera le « All-domain Anomaly Resolution Office » (AARO) et enquêtera et analysera divers rapports d’activité OVNI provenant de l’Armée et diverses agences fédérales américaines.

« La mission de l’AARO sera de synchroniser les efforts à travers le ministère de la Défense, et avec d’autres départements et agences fédérales américaines, pour détecter, identifier des objets suspects dans, sur ou à proximité des installations militaires, des zones d’opération, des zones d’entraînement, d’espaces aériens à usage spécial et autre zones d’intérêt et, si nécessaire, atténuer toute menace associée à la sécurité des opérations et à la sécurité nationale », explique le communiqué de presse. « Cela inclut les objets spatiaux anormaux, non identifiés, aéroportés, submergés et hybrides ».

Le nouveau département est le résultat de diverses divulgations de phénomènes aériens non identifiés [Unidentified aerial phenomena (UAP)] par le Département de la Défense (DoD). Des témoins crédibles, y compris des pilotes de la Marine [2], se sont manifestés et ont décrit leurs expériences avec les OVNIS [2] . Une vidéo [1/2] et [2/2] de l’US Navy [3] confirmée par le Pentagone montrait un OVNI en train de disparaître sous l’eau, ce qui peut expliquer l’accent mis par le nouveau bureau sur les objets hybrides (des objets qui se déplacent dans l’espace, sous l’eau et l’atmosphère).

Time : 1 mn 37 [Vostvfr] / [1/2]

Le Pentagone a confirmé que ces images d’OVNIS font partie d’enquêtes en cours. Source : CNN

Time : 59 s [Vostvfr] / [2/2]

En 2019, une vidéo capturée par des pilotes de l’US Navy avait fuitée sur internet, montrant un objet non identifié survoler l’eau puis plonger dans l’océan au large de San Diego en Californie.

Sous la pression du Congrès et du public , le directeur du renseignement national du Pentagone a publié un rapport de neuf pages [4] sur le phénomène en juin 2021. Il concluait après analyse de plus de 100 cas d’observation de phénomènes inexpliqués que les moyens alloués à leur étude ne permettaient pas d’obtenir suffisamment de réponses.

« Expliquer les phénomènes aériens non identifiés [Unidentified aerial phenomena (UAP)] nécessitera un investissement en analyse, en collecte et en ressources », a déclaré le directeur du renseignement national dans le rapport.

Un an plus tard, il semble que le Congrès ait accepté de faire cet investissement en ressources.

La loi sur l’autorisation de la défense nationale pour l’exercice 2022 comprenait une disposition visant à établir l’AARO. Le département sera dirigé par le sous-secrétaire à la Défense pour le renseignement et la sécurité et dirigé par le Dr Sean M. Kirkpatrick [5], scientifique en chef du centre de renseignement sur les missiles et l’espace de l’Agence du renseignement de la défense [Defense Intelligence Agency (DIA)].

Dr Sean M. Kirkpatrick

Selon une biographie [6] du Dr Sean M. Kirkpatrick mise en ligne par le Pentagone, il a obtenu son doctorat en physique à l’Université de Géorgie. Il travaille notamment sur « la dynamique des phonons non linéaires [7] et hors d’équilibre des cristaux de fluorure dopés aux terres rares » et a commencé à travailler pour le Pentagone dès la sortie de ses études supérieures. Il a construit et étudié des lasers pour la marine, des techniques de nano-fabrication pour l’armée de l’air et a travaillé à la fois pour l’Agence du renseignement de la défense [Defense Intelligence Agency (DIA)] et l’Agence Centrale de Renseignement [Central Intelligence Agency (CIA)].

Maintenant, c’est lui qui dirigera le bureau d’enquête sur les OVNIS pour le Pentagone. Selon le communiqué de presse du Pentagone, cela signifiera six choses. L’AARO agira sur ces principales lignes : surveillance, collecte et rapport ; capacités et conception du système ; opérations et analyse du renseignement ; Atténuation et défaite ; Gouvernance ; Science et technologie.

Les dossiers étudiés par les autorités seront donc principalement issus des témoignages militaires [8] d’activités suspectes [9].

Nous espérons que le Dr Sean M. Kirkpatrick et l’AARO feront un bon travail d’investigation et découvriront ce qui vole dans le ciel et qui semblent s’intéresser de très près aux navires et avions américains. Espérons également qu’il ne faudra pas plus d’années de fuites et d’efforts pour obtenir des résultats.

Matthew Gault

Quand X-Files devient réalité.

Source :

https://thedebrief.org/the-pentagon-just-revealed-the-new-name-of-its-uap-investigative-office/

http://www.slate.fr/story/231206/etats-unis-creent-nouvelle-agence-enqueter-objets-non-identifies-aaro

https://www.vice.com/en/article/5d3gj8/the-pentagon-is-opening-its-own-x-files-department-to-study-ufos

Article :

Barthélemy Dont / Slate

Matthew Gault / Vice

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

Photo :

Pour illustration