Elon Musk – Dernier Avertissement : « J’ai essayé de vous avertir »

Elon Musk donne son dernier avertissement sur l’intelligence artificielle, également connue sous le nom d’IA. Il s’agit d’une vidéo éducative qui vous donnera une perspective différente sur beaucoup de choses.

Il précise que l’intelligence artificielle et l’innovation autonome s’améliorent et continuent de se développer, et il prévoit qu’elles devraient prendre le relais dans les 10 prochaines années.

Comment activer le sous-titrage dans votre langue ? Il existe un service bien pratique… En cliquant sur l’icône « paramètres », « Sous-titres », puis « Traduire automatiquement », vous atteindrez le dialogue permettant de choisir la langue de sous-titrage. Pour finir, cliquez sur l’icône rectangle « Sous-titres ».

À la mémoire de Stephen Hawking, Elon Musk souhaite que vous regardiez « Faites-vous confiance à cet ordinateur ? »

Parce que « rien n’affectera plus l’avenir de l’humanité que la superintelligence numérique ». Elon Musk pense que vous devriez regarder ce documentaire sur l’intelligence artificielle de Chris Paine « Do You Trust This Computer ? »

Voici le synopsis :

La science-fiction a depuis longtemps anticipé l’essor de l’intelligence artificielle. Aujourd’hui, une nouvelle génération d’ordinateurs auto-apprenants a commencé à remodeler tous les aspects de nos vies.

Des quantités incompréhensibles de données sont créées, interprétées et nous sont renvoyées dans un tsunami d’applications, d’assistants personnels, d’appareils intelligents et de publicités ciblées.

Pratiquement toutes les industries sur Terre connaissent cette transformation, de l’automatisation des tâches aux diagnostics médicaux, en passant par les opérations militaires.

« Do You Trust This Computer ? » explore les promesses et les périls de notre nouvelle ère.

Est-ce que l’intelligence artificielle inaugurera une ère de potentiel sans précédent, ou s’avérera être notre dernière invention ?

Intelligence artificielle forte

Le concept d’intelligence artificielle forte fait référence à une machine capable non seulement de produire un comportement intelligent, notamment de modéliser des idées abstraites, mais aussi d’éprouver une impression d’une réelle conscience, de « vrais sentiments » (quoi qu’on puisse mettre derrière ces mots), et « une compréhension de ses propres raisonnements ».

En partant du principe, étayé par les neurosciences, que la conscience a un support biologique et donc matériel, les scientifiques ne voient généralement pas d’obstacle théorique à la création d’une intelligence consciente sur un support matériel autre que biologique. [1]

