L’euro part en fumée ! Crise, inflation. Explications et prévisions ! – Charles Sannat, analyste économique

« […] plutôt que de voir tout s’effondrer… puisqu’une fois qu’il n’y aura plus de salaire, de toute manière, il n’y a aura évidemment plus de chauffage. Même si vous avez un bouclier énergétique, il n’y aura plus de bouclier énergétique […] Et puis, comme vous aurez plus d’argent parce qu’il y n’y aura plus de salaire, parce qu’il n’y aura plus d’entreprises, il n’y aura plus de charges sociales, il n’y aura plus d’impôts ; il n’y aura plus rien. Donc, il n’y aura plus de ressources pour l’Etat. L’Etat ne pourra plus vous payer votre bouclier énergétique ; et donc ça sera la faillite et dans la faillite, c’est chacun pour soi et Dieu pour tous. »

Cette semaine je vous propose de réfléchir à l’euro qui part en fumée actuellement, sous vos yeux.

Peut-être que vous ne le savez pas mais l’euro s’effondre face au dollar.

Peut-être que vous le savez mais que le JT du 20h00 ne vous a pas donné d’explications convaincantes.

Peut-être que vous avez plus ou moins compris, mais cela ne vous dit pas ce qu’il va se passer maintenant.

Alors cette semaine je vous propose quelques explications et mises en perspectives pour comprendre pourquoi l’euro part en fumée.

D’où vient cette chute de notre monnaie.

Je vous propose également de faire quelques prévisions et je vais vous démontrer pourquoi tout cela est condamné à durer puisque les éléments qui provoquent cette chute sont compréhensibles et prévisibles. Comme ils sont toujours présents et les mêmes causes produisant les mêmes effets, cette chute de la monnaie européenne va se poursuivre de même que l’inflation qui va avec.

Je vous dis également quels seraient les changements susceptibles de faire évoluer la situation de manière plus favorable.

J’espère que vous sortirez de cette vidéo avec plus de compréhension de la situation qu’en y entrant ! J’espère aussi que vous la partagerez massivement.

Je partage avec vous ici mes quelques pensées de la semaine. Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver pour vous protéger, vous, et ceux que vous aimez, ceux qui sont importants à vos yeux.

Charles Sannat / Insolentiae

Charles Sannat est un entrepreneur et analyste économique français. Il est diplômé de l’Ecole Supérieure du Commerce Extérieur (1993-1997) et du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (1998-1999).

Il commence sa carrière en 1997 dans le secteur des nouvelles technologies comme consultant puis manager au sein du Groupe Altran – Pôle Technologies de l’Information (secteur banque/assurance). Il rejoint en 2006 BNP Paribas comme chargé d’affaires et devient en 2012 directeur des études économiques à AuCoffre.com (société de placements en or et argent physique avec garde en coffres).

En 2015, il quitte Aucoffre.com pour fonder le site Insolentiae, site de « décryptage impertinent et satirique de l’actualité économique », et la chaîne YouTube insolentiae.tv. Il rédige une lettre mensuelle, STRATEGIES, pour donner son analyse de la situation économique. Il diffuse aussi un JT de l’or consacré à l’actualité des métaux précieux en général et à l’or en particulier.

Il enseigne l’économie dans plusieurs écoles de commerce parisiennes et écrit régulièrement des articles sur l’actualité économique.

