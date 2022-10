Sweden | Jonna Jinton : The Spirit Song – A Nordic Lullaby – Dimmornas visa

Time : 5 mn 53 [Vostvfr] / [1/1]

Par : Jonna Jinton

Synopsis :

Si l’esprit de la brume pouvait nous chanter une berceuse, à quoi ressemblerait-elle ?

J’ai créé cette chanson avec l’intention de vous donner un petit aperçu de ce royaume mystique de la brume, que je ressens comme un pont entre notre monde et d’autres dimensions. La brume a toujours été une inspiration dans mon travail et mon art. C’est juste quelque chose là-bas qui m’excite si profondément.

Lorsque la brume danse sur les lacs de la forêt dans les nuits lumineuses, j’ai l’impression de voir et d’expérimenter quelque chose qui n’est presque pas réel dans notre monde physique. Ça m’entraîne presque vers autre chose. Comme si cela nous appelait à être immobile et à écouter, et à nous connecter à quelque chose de plus profond en nous.

Toute la brume que vous voyez dans cette vidéo est 100% réelle et filmée dans la belle nature où je vis.

Je voulais aussi donner à cette chanson une touche d’anciens airs folkloriques nordiques, qui ont cette incroyable façon de sonner à la fois triste et plein d’espoir. En suédois, vous l’appelez « vemod ». Le plus proche que je puisse décrire, c’est comme un sentiment de mélancolie. Et je me suis toujours sentie très attiré par ça. J’aime quand la ligne entre les sentiments est effacée, pour que vous puissiez tout ressentir en même temps. Le chagrin, la joie, la lumière et l’obscurité, la lourdeur d’être humain, la beauté d’être vivant. Le monde physique et le monde spirituel.

J’ai l’impression que je pourrais continuer indéfiniment d’en parler. Mais assez parlé pour l’instant ! 🙂

J’espère vraiment que vous apprécierez la chanson et le clip vidéo.

C’est en suédois, mais je vais écrire les paroles ci-dessous.

BEAUCOUP d’amour à vous tous ! ♥

► Paroles en suédois + Traduction française (Texte et musique : Jonna Jinton) :

Så lilla van

Doux ami

Dimman för dig hem igen

La brume vous ramènera à la maison

Om du går vilse

Si vous vous perdez

Natten är lång

La nuit est longue

Tusen stjärnors urtidssång

L’ancienne chanson de mille étoiles

Dimmorna dansar

La brume danse

Sov lilla van

Dors petit ami

Skogen vaktar, creuser värmer

La forêt vous garde et vous garde au chaud

Om du är frusen

Si vous avez froid

Norrskensljus

Aurores boréales

Dansar över skog och fjäll

Dansant sur la forêt et les montagnes

Brinner je natten

Brûlant dans la nuit

Så lilla van

Alors petit ami

Dimman för dig hem igen

La brume vous ramènera à la maison

Om du går vilse

Si vous vous perdez

Jonna Jinton

Original version :

If the spirit of the mist could sing us a lullaby, how would it sound like?

I created this song with an intention to give you a little glimpse into that mystical realm of the mist, which I feel is like a bridge between our world and other dimensions. The mist has always been an inspiration in my work and art. It’s just something there that excites me so deeply.

When the mist is dancing over the forest lakes in the bright nights, I feel like I get to see and experience something that is almost not real in our physical world. It’s almost pulling me into something else. Like it’s calling on us, to be still and listen, and to connect to something deeper within us.

All the mist that you see in this video, is 100% real and filmed in the beautiful nature where I live.

I also wanted to give this song a touch of the ancient nordic folktunes, which has this incredible way of sounding sad and hopeful at the same time. In Swedish you call it « vemod ». The closest I can describe it is as a melancholy feeling. And I have always felt very drawned to that. I like when the line between feelings is erased, so that you can feel it all at the same time. The sorrow, the joy, the light and the dark, the heaviness of being a human, the beauty of being alive. The physical world and the spirit world.

I feel like I could go on forever and talk about this. But enough talking for now! 🙂

I really hope you will enjoy the song and the music video.

It’s in Swedish, but I will write the lyrics to it down below.

LOTS of love to you all! ♥

► Lyrics in Swedish + English translation (Text and music : Jonna Jinton) :

Så lilla vän

(Sweet friend)

Dimman för dig hem igen

(The mist will carry you home again)

Om du går vilse

(If you get lost)

Natten är lång

(The night is long)

Tusen stjärnors urtidssång

(The ancient song of a thousand stars)

Dimmorna dansar

(The mist is dancing)

Sov lilla vän

(Sleep little friend)

Skogen vaktar, värmer dig

(The forest guards you, and keep you warm)

Om du är frusen

(If you are cold)

Norrskensljus

(Northern lights)

Dansar över skog och fjäll

(Dancing over the forest and mountains)

Brinner i natten

(Burning in the night)

Så lilla vän

(Sweet friend)

Dimman för dig hem igen

(The mist will carry you home again)

Om du går vilse

(If you get lost)

Jonna Jinton

Article :

Jonna Jinton

Traduction rapprochée : Aphadolie.com

