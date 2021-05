« Avec le Covid, le programme mondialiste a été accéléré pour prendre les populistes de vitesse », Olivier Piacentini

Time : 20 mn 36 / [1/1]

Dans son livre « Le mirage mondialiste » (Éditions de Paris), l’essayiste Olivier Piacentini dénonce les ravages de la « doctrine mondialiste » et de la « religion du libre-échange ». Au point d’imaginer un monde gouverné par une petite élite globalisée et apatride qui accaparerait tous les profits.

Vers une Gouvernance Mondiale

En marche vers la gouvernance mondiale ? Dans son livre « Le Mirage mondialiste », l’essayiste Olivier Piacentini décrit par le menu le projet d’un monde entièrement globalisé et uniformisé. Au programme selon lui ? L’asservissement des peuples et l’effondrement des nations au profit d’une élite mondialisée.

Sous nos yeux se déroule une épreuve de force, ou plutôt « Une course de vitesse entre le programme mondialiste et les souverainistes », à en croire Olivier Piacentini, qui anticipe le monde post-Covid.

L’essayiste en est persuadé :

La pandémie a obligé les tenants du libre-échangisme à accélérer le « programme mondialiste », ainsi qu’il l’explique dans son livre « Le Mirage mondialiste » (Éditions de Paris).

« La pandémie de Covid est en train de catalyser cette fracture entre le mondialisme et le souverainisme », avance Olivier Piacentini. Si « la mondialisation a aussi eu des effets positifs », notre interlocuteur estime que « ses bénéfices supposés n’apparaissent plus de manière évidente » aux yeux des peuples. Or ce « programme mondialiste », quel est-il ?

« Depuis quatre-vingts ans, nous avons une mise en place progressive de mécanismes économiques, d’institutions et de modes de pensée qui se diffusent et qui nous amènent à nous adapter moralement, mentalement, économiquement et culturellement à une forme de mélange des peuples et de gouvernance mondiale », dénonce Olivier Piacentini.

Complotiste, Olivier Piacentini ?

« Je ne fantasme pas sur des complots : j’aligne toute une série de faits », se défend-il.

Biographie succincte :

Olivier Piacentini est né en 1969 à Nice (France). Politologue formé à l’institut d’Études politiques de Paris (IEP). Diplômé de l’institut d’Études politiques de Paris section économie et finances, il a travaillé dans la banque et l’audit financier et fonde en 2001 un cabinet d’assistance aux problèmes juridiques, financiers et sociaux des PME.

Marié en 2002 à une princesse béninoise, il est amené à voyager à travers l’Afrique et prend conscience que la jeunesse, la créativité, l’appétit de croissance ont désormais changé d’hémisphère.

Il s’intéresse à la civilisation occidentale, à la mondialisation, à l’économie actuelle et à la politique Française.

Olivier Piacentini se définit comme conservateur, sur le plan sociétal et économique, nationaliste. Il rejette le libre-échangisme intégral qu’impose la mondialisation.

Photo :

