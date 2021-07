Pass sanitaire : des contrôles de police seront possibles dans les entreprises, selon La ministre du Travail, Elisabeth Borne

Time : 42 s / [1/1]

« L’employeur devra contrôler le Pass sanitaire de ses salariés », prévient Élisabeth Borne

La ministre du Travail, Elisabeth Borne, a précisé les contours des contrôles du Pass sanitaire dans les entreprises et lieux où il devient obligatoire dès le 21 juillet. Les employeurs devront le vérifier quotidiennement pour leurs salariés.

Dans une interview accordée à Ouest-France, la ministre du Travail Élisabeth Borne est revenue sur les modalités de la loi sur le Pass sanitaire.

À partir du 30 août chaque employé dans une entreprise recevant du public devra avoir un Pass sanitaire valide qui comprend soit une preuve de vaccination, soit celle de rétablissement au Covid-19, soit un test PCR ou antigénique négatif de moins de 48 heures.

Les sanctions sont importantes :

Une amende de 1.500 euros pour les personnes physiques et de 7.500 euros pour les personnes morales. En cas de récidive, les montants augmentent : 9.000 euros et 45.000 euros respectivement.

En cas de refus

Si l’employé ne présente pas au 30 août un Pass sanitaire valide, il fait face à de multiples choix. Selon la ministre, « il faut privilégier au maximum la pédagogie et l’accompagnement ».

Tel employé sera visé par une procédure de suspension du contrat de travail : il ne pourra pas rester en poste , mais ne sera pas licencié non plus. Il restera sans rémunération jusqu’à avoir un justificatif valide, indique-t-elle.

Une autre possibilité est de poser des RTT ou de prendre des jours de congé.

De plus, l’employeur peut affecter son employé à un poste où le Pass sanitaire ne serait pas nécessaire ou encore de le faire passer en télétravail.

Nous créons également une autorisation d’absence sur le temps de travail pour permettre aux salariés de se faire vacciner, sans perte de salaire.

Au 22 juillet, 58% de la population totale (39 millions de personnes) ont reçu au moins une injection, et près de 48% (32 millions) affichent un schéma vaccinal complet.

« Nous ferons tout pour rassurer ceux qui ont encore des doutes sur la vaccination », conclut Élisabeth Borne en fustigeant ceux qui « ont perdu tous repères » et « c onduisent des actions violentes ».

Les réactions

La perspective de faire la police, c’est-à-dire de vérifier quotidiennement les Pass sanitaires des salariés, ne réjouit visiblement pas les gérants de sociétés.

Certains experts en droit du travail et organisations syndicales sont du même avis.

« C’est le principe des lois d’exception : on bouscule l’organisation du travail et on crée des obligations de police sur l’employeur. Salariés ou employeurs, il n’y a que des perdants », estime Sébastien Bourdon, avocat en droit du travail, toujours auprès de Marianne.