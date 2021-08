Citation | Quote : « … un prélude à la vaccination, avant de nous conduire à l’ère transhumaniste… », Philippe Guillemant

« Je ne suis personnellement ni réellement anti-masque ni pro-masque, je suis seulement contre l’obligation du port du masque. Les « pro-masques » et plus précisément ceux qui sont pour l’obligation du port du masque sous-estiment grandement le fait que le masquage est un prélude à la vaccination, qui est elle-même un prélude à l’identification numérique puis au traçage humain qui s’ensuivra naturellement, avant de nous conduire en très peu de temps à l’ère transhumaniste, introduite par l’analyse temps réel de tous nos gestes, actes, déplacements et rencontres par des programmes, ma spécialité. Or cette perspective est à mes yeux bien plus grave que n’importe quelle bombe atomique ou guerre mondiale. »

Billet d’humeur par le physicien Philippe Guillemant

« Personally, I am neither really anti-mask nor pro-mask, I am only against the obligation to wear a mask. The « pro-masks » and more precisely those who are for the obligation to wear a mask greatly underestimate the fact that masking is a prelude to vaccination, which is itself a prelude to digital identification and then to human tracing which will follow naturally, before leading us in a very short time to the transhumanist era, introduced by the real-time analysis of all our gestures, acts, movements and encounters by programs, my specialty. But this prospect is in my eyes much more serious than any atomic bomb or world war. »

Humor post by physicist Philippe Guillemant

Biographie succincte :

Philippe Guillemant est un ingénieur physicien français diplômé de l’Ecole Centrale Paris et de l’Institut de Physique du Globe. Il est Docteur en Physique du Rayonnement et habilité à diriger des recherches. Il exerce son activité au CNRS où il est Ingénieur de Recherche Hors Classe.

Spécialiste d’intelligence artificielle, ses travaux ont débouché sur la création de deux entreprises innovantes licenciées par le CNRS (UMR 7343, laboratoire IUSTI de Polytech’ Marseille) : Synapsys et Uratek, qui lui ont valu plusieurs distinctions dont le Cristal du CNRS.

Ses brevets et publications portent essentiellement sur des méthodes de traitement de l’information dérivées de la théorie du chaos, qu’il a appliqué à la reconnaissance de formes, à l’analyse des mouvements des yeux et à la caractérisation de l’activité cérébrale EEG (calcul du niveau d’éveil).

En complément de son activité technologique, il mène aujourd’hui une recherche beaucoup plus fondamentale en physique de l’information. Recherches qui, en partant du concept de l’indéterminisme macroscopique visent à mettre en évidence les limites du chaos déterministe et à réviser notre conception classique de l’espace-temps.

Il est l’auteur de la théorie de la double causalité, un modèle de création de la réalité fondé sur le libre arbitre et présenté dans son livre “La Route du Temps” (Le Temps Présent, 2010). Ce modèle conduit, entre autres choses, à une explication rationnelle de la synchronicité qui débouche sur un véritable « pont » entre la Science et la Spiritualité.

Article :

Philippe Guillemant, le 23 juillet 2020 / Nexus

