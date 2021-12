Pfizer, une entreprise qui vous veut du bien – Idriss Aberkane

Time : 24 mn 07 / [1/1]

Pour plus d’informations, voir « notamment » sur Pfizer en fin d’article…

Synopsis vidéo :

« On va fact-checker tout ça ! ». Sérieusement ? Vous croyez encore que cette pratique de la vérification surfaite, sans nuance et biaisée a la moindre valeur ?

Dans un échange d’idées où la rationalité et la vérité sont censées être mises à l’honneur, que pourrait bien valoir un fait pris hors de son contexte ? Une tentative de manipulation sur fond de rigueur scientifique ? Une distraction de l’esprit pour les cerveaux si peu brillants qui nous inondent de leurs inepties ? Ou encore, un quelconque amusement pour une plèbe affamée d’annonces anxiogènes, si généreusement délivrées par notre vénérable gouvernement, pourtant malade et obsolète ?

Place au RE-CHECKING, à la contre analyse, à la recherche profonde et à la mise en perspective des faits. Ne nous laissons plus tromper par des demi-vérités formidablement bien emballées. Osons douter pour mieux observer, acceptons de ne plus regarder pour mieux discerner.

Le re-cheking, c’est la liberté donnée à toutes et à tous de comprendre et de construire son point de vue. Le fact-cheking, c’est la tyrannie, même plus de la vraisemblance mais de la vrai-semblance, qui rime déjà bien trop souvent avec bien-pensance.

A propos d’Isriss Aberkane :

Mr Aberkane a étudié les neurosciences et la biologie théorique à l’université Paris-Sud. En 2005, il est admis sur dossier à l’École normale supérieure de la rue d’Ulm, et étudie en 2007 les sciences cognitives à l’École des hautes études en sciences sociales.

En 2007, il est visiting scholar à l’université Stanford. Il effectue également 2 stages à l’université de Cambridge : psychoacoustique en 2006, neurotechnologie en 2009.

En 2008, il obtient son M1 du programme Cogmaster, puis en 2009 il décroche un M2 en “approches interdisciplinaires du vivant” à la faculté de médecine de l’université Paris Descartes.

En 2013, Idriss Aberkane obtient de l’institut privé CEDS un doctorat en relations internationales et diplomatie, sur le sujet « On Noopolitik and the new great game ». Il obtient en 2014 un doctorat en littérature comparée à l’université de Strasbourg. Puis en 2016, un doctorat ès sciences de gestion à l’université Paris-Saclay qu’il prépare à Polytechnique, sur le sujet « Neuroergonomie et Biomimétique logicielle pour l’économie de la connaissance ».

Source :

https://idrissaberkane.org/fr/

Référence :

La liste des condamnations de Pfizer : https://violationtracker.goodjobsfirst.org/parent/pfizer

Vidéo :

[1] Pfizer, une entreprise qui vous veut du bien [IDRISS ABERKANE] – Idriss J. Aberkane / YouTube

Photo :

Pour illustration

Voir notamment sur Pfizer :

Covid-19 : Le Vaccin de la Finance – l’UE achète les doses, le PDG vend ses actions [Vidéos]

Scandale du vaccin Pfizer : +4 MDS de PROFITS avec la 6e dose – Guy de La Fortelle [Vidéo]

Coronavirus : Opacité sur les contrats d’achat de vaccins – Michèle Rivasi, Députée européenne [Vidéos]

Posons-nous cette question : devrions-nous faire confiance à la « science » de l’industrie pharmaceutique ?

Pfizer, la France et le Covid-19… Des versements financiers au Parti socialiste aux profits mirobolants des vaccins

En 2009, Pfizer a été condamné à une amende de 2,3 milliards de dollars pour vente frauduleuse de médicaments – MAJ

Covid-19 | Europe : des documents piratés révèlent les coulisses de l’approbation rapide du vaccin Pfizer/BioNTech [Vidéos]

La FDA demande 55 années pour examiner et publier les informations sur le vaccin Pfizer-BioNTech et ainsi les rendre accessibles au public

Etats-Unis : la publication des données du vaccin ARNm de Pfizer réclamée en justice. Zoom sur le lourd passé historique judiciaire de Pfizer