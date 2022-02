Google : plongée dans la machine à censurer – Idriss Aberkane

Time : 30 mn 56 / [1/1]

Donc suite à l’attaque brutale de la multinationale Alphabet – Google sur ma vidéo de défense de Didier Raoult, censurée comme vous le savez sans aucun argument et sans aucun recours possible, j’ai décidé d’enquêter en profondeur sur la culture de Google, ses crimes et délits passés et sa propension à violer aussi bien la vie privée que la liberté d’expression. Le résultat est glaçant…

La vidéo sur Raoult, abattue par Google, tombée au Champ d’Honneur de la liberté d’expression : https://odysee.com/@Roms17:d/18-mensonges-contre-Didier-Raoult—Idriss-Aberkane:9

J’ai aussi débunké un exemple de pseudo-fact-checking ici : https://idrissaberkane.org/wp-content/uploads/2022/01/MensongesDaoust.pdf

Mais je ne peux pas réfuter toute la foutaise du monde, donc pour les autres nombreux exemples de pseudo-fact-checking je vous laisse les réfuter vous-mêmes, une simple pyramide de Graham suffit à démontrer que :

1) ils ne réfutent en aucun cas le debunk précédent.

2) La teneur argumentaire réelle de leur « travail » est inexistante.

Idriss Aberkane

A propos d’Idriss Aberkane :

Idriss Aberkane est Président de la Fondation Bioniria (Fondation Suisse pour la Bioinspiration), Président de General Bionics SA, Président de Chréage SA et Fondateur de l’opérateur de microcrédit à taux zéro Eirin International au Sénégal (qui a planté plus de 20 000 arbres et accompagne plus de 40 familles dans la vallée du fleuve Sénégal).

Titulaire de trois doctorats dont un de l’école polytechnique à 29 ans, il était Visiting Scholar de l’Université de Stanford à 21 ans. Il a donné plus de 440 conférences dans le monde entier, en trois langues, et son ouvrage Libérez votre Cerveau a été traduit en Chinois, Coréen, Japonais, Grec et Russe, Italien, Espagnol, Hongrois, Néerlandais, Grec.

Né en 1986 à Pithiviers (France).

Docteur bidisciplinaire en Neurosciences cognitives et Economie de la connaissance appliquée à la gestion. Ecole Polytechnique Université Paris Saclay (2016).

Docteur en Etudes méditerranéennes et Littérature comparée. Université de Strasbourg (2014).

Docteur en Diplomatie et Noopolitique. Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques de Paris (accrédité ASIC) CEDS (2013).

Conseiller scientifique de la mission SeaOrbiter (voir site SeaOrbiter).

Ambassadeur du Campus Numérique des Systèmes Complexes Unesco-Unitwin.

Editorialiste au journal Le Point (Paris).

Site personnel : https://idrissaberkane.org/

Mail :

idriss.aberkane@polytechnique.edu

idriss@scanderia.com

Source :

https://idrissaberkane.org/category/mes-actualites/blog/

Vidéo :

[1] Google: plongée dans la machine à censurer [IDRISS ABERKANE] – Idriss J. Aberkane / YouTube

Photo :

Pour illustration

