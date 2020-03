Comment réaliser sa mission de vie et son Ikigaï – Idriss Aberkane [Vidéo]

Time : 8 mn 39 / [1]

Beaucoup de personnes se demandent comment réaliser sa mission de vie et trouver sa voie. Vous peut-être ?

Idriss Aberkane donne ici les clés pour trouver son Ikigai selon la version japonaise, c’est-à-dire trouver ce pourquoi on est bon, ce qu’on aime, ce pourquoi on peut être payé et ce qui sert le monde.

Trouver son Ikigaï est un concept japonais qui consiste à trouver sa raison d’être et donc la joie de vivre.

Qu’est-ce que l’Ikigaï ?

L’Ikigaï est un concept japonais du 14ème siècle. Il est apparu pour la première fois sur l’île d’Okinawa. Le mot ikigaï est composé par « iki » qui signifie vivre et par gaï qui signifie raison. On pourrait le traduire par « raison d’être ». » Pour les habitants de l’île d’Okinawa, l’ikigaï est « la raison pour laquelle nous nous levons chaque matin », le but de notre vie, notre mission, ce qui nous fait dire que la vie vaut la peine d’être vécue. Cette philosophe de vie permettrait d’être plus heureux, moins stressée, d’avoir une vie en bonne santé et une longue vie.

Il nous faut trouver notre ikigaï caché en nous à l’intersection de notre passion, notre mission, notre profession et notre vocation. Pour le trouver, il faut trouver le dénominateur commun à la réponse de quatre questions :

1. Qu’est-ce que j’aime faire ?

2. En quoi suis-je bon ou doué ?

3. Pour quoi pourrais-je être payé ?

4. De quoi le monde a-t-il besoin ?

Trouver son ikigaï cela peut être changé de métier, cultiver un jardin, jouer du piano… À chacun son ikigaï, à chacun sa raison d’être.

Pourquoi trouver son ikigaï ?

Faire émerger notre ikigaï de notre inconscient permet de retrouver la confiance en soi, le plaisir dans les petites choses de la vie, de voir le verre à moitié plein et non le verre à moitié vide. Trouver son ikigaï et vivre selon ses principes procure la joie de vivre malgré les difficultés de la vie. Vivre selon son ikigaï, c’est apprendre à voir son quotidien sous un regard nouveau.

Trouver son ikigaï permet de donner du sens à sa vie, de trouver une source d’énergie et d’ancrage.

Pour cela, il faut la laisser émerger du plus profond de son être.

Comment trouver son ikigaï ?

Trouver son ikigaï demande des efforts, de la patience et de l’introspection. Cela demande de chercher à mieux se connaître, en prenant le temps de répondre à ces questions :

1. Qu’est-ce qui me rend curieux ?

2. Pour quoi suis-je doué (e) ?

3. Quel est mon style ?

4. Quelles activités me ressourcent ?

Cette réflexion sur soi demande du temps, du temps pendant lequel il est important de se déconnecter pour se concentrer. Elle peut prendre plusieurs semaines voire plusieurs mois. Il est possible de se faire aider par un coach ou un thérapeute pour mieux se connaître ou encore d’utiliser un outil.

Un outil pour trouver son ikigaï

Les diagrammes de Venn sont un outil pour trouver son ikigaï. Il s’agit de faire un jeu de cercles en remplissant chaque cercle. Le tout petit cercle au cœur des autres est l’ikigaï. Il correspond à la conjonction, le point commun entre ce qu’une personne aime faire dans sa vie personnelle ou professionnelle, ce qu’elle sait faire, ce pourquoi la personne peut être payée, pas forcément en argent, ce dont le monde a besoin et que la personne peut lui apporter. Les deux cercles essentiels de l’ikigaï sont « ce que j’aime » et « ce pour quoi je suis doué(e) ».

L’ikigaï peut prendre plusieurs formes (une idée, un ou plusieurs mots clés, une devise, un mantra…) avec l’idée de révéler en filigrane notre mission de vie.

