« Tout est confus. On fait du mal aux gens, on les méprise, on les divise, on les culpabilise », Marie-Estelle Dupont, psychologue clinicienne

Time : 43 mn 33 / [1/1]

Vidéo de l’nterview de Marie-Estelle Dupont par The Epoch Times France.

Synopsis vidéo :

Pour la psychologue Marie-Estelle Dupont, les effets des mesures sanitaires sur la santé mentale sont particulièrement préoccupants.

« J’ai vu des patients sombrer dans la panique, des personnes extrêmement fragilisées, bouleversées par cette pression, ce chantage, cette manipulation et cette perte totale de liberté avec une inversion des valeurs où, au nom de la solidarité, nous sommes en train d’atomiser les liens sociaux et les liens familiaux. »

« Je vois défiler des enfants qui ont des troubles obsessionnels compulsifs, qui ne veulent pas toucher la table, qui ont peur de se contaminer les yeux, et des parents effarés qui m’expliquent que leur fille de 7 ans a peur de toucher son cartable, que leur fils de 10 ans ne veut plus manger avec plusieurs personnes à table. Nous sommes en train de créer des troubles psychiatriques absolument effarants. »

« Quand on analyse la communication du gouvernement, on trouve des similitudes assez déroutantes avec ce que l’on appelle la pédagogie noire, la perversion dans la manipulation. Au nom de faire du bien aux gens, on leur fait du mal, on les méprise, on les divise, on les accuse, on les culpabilise. »

« Quand vous pensez, quand vous posez des questions… vous êtes un complotiste, un fasciste, un dangereux criminel. La subjectivité est devenue un potentiel désordre. »

Par : Epoch Times

Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne, psychothérapeute et auteur.

Diplômée de l’École de Psychologues Praticiens et titulaire d’un Diplôme universitaire (DU) de neuropsychologie, elle exerce son activité en cabinet libéral. Au début de sa carrière, elle a également travaillé à l’hôpital Albert Chenevier ainsi qu’au Centre Hospitalier Intercommunal (CHI) de Créteil.

Nous l’avons interrogée sur les effets des mesures sanitaires prises par le gouvernement sur la santé mentale des enfants et des adultes.

Quel a été l’impact de la mise en place du Pass sanitaire et de l’obligation vaccinale sur le psychisme de ses patients ?

Quelles sont les conséquences de l’apprentissage à distance pour les enfants en cas de fermeture des classes ?

Quelle est la situation dans les services hospitaliers de pédopsychiatrie ? Les enfants et les adolescents qui en ont besoin peuvent-ils être pris en charge correctement ?

Quel regard porter sur la communication du gouvernement depuis le 12 juillet ? Quel est le type de société qui est en train de se dessiner ?

Doit-on s’inquiéter des clivages apparus parmi la population depuis plusieurs mois ? Ces fractures pourront-elles se résorber sans laisser de stigmates durables ?

Quelles sont les ressources dont disposent les individus pour préserver leur équilibre psychique et leur libre arbitre ?

Comment nous aligner sur ce qui nous humanise, plutôt que sur ce qui nous divise ?

A propos de Marie-Estelle Dupont :

Titulaire d’un master 2 de psychopathologie à l’École de Psychologues praticiens (2006), puis d’un DU de neuropsychologie (2008), elle s’est installée en libéral pour accompagner des patients de tous âges et tous horizons, en parallèle d’une activité hospitalière en psychiatrie et en ophtalmologie.

Marie-Estelle Dupont est psychologue clinicienne, psychothérapeute, psychologue clinicienne, spécialisée en psychopathologie, neuropsychologie, psychosomatique et formée en psychologie transgénérationnelle, elle accompagne des patients dès l’adolescence, et jusqu’à la fin de vie.

Elle travaille en coordination si nécessaire avec d’autres professionnels de santé.

‍

Elle écrit également des articles et des livres de psychologie et participe à des émissions de radio ou de télévision.

Source :

https://www.marieestelledupont.com/

https://fr.theepochtimes.com/marie-estelle-dupont-on-fait-du-mal-aux-gens-on-les-meprise-on-les-divise-on-les-culpabilise-1897233.html

Article :

Epoch Times

Epoch Times France :

Facebook : https://www.facebook.com/EpochTimesParis

Telegram : https://t.me/Epochtimesfrance

Twitter : https://twitter.com/EpochTimesFR

YouMaker : https://www.youmaker.com/c/EpochTimesFrance

Vidéo :

[1] Marie-Estelle Dupont: « On fait du mal aux gens, on les méprise, on les divise, on les culpabilise » – Epoch Times France / YouTube

Photo :

Pour illustration