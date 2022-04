Klaus Schwab nous prévient : Famine et Misère pour Tous ! – Charles Sannat, analyste économique

Time : 19 s / [1/2]

Lors du Sommet mondial des gouvernements 2022 (World Economic Forum), Klaus Schwab déclare : « Nous ne connaissons pas encore toute l’étendue des changements systémiques et structurels qui se produiront, cependant, nous savons que les systèmes énergétiques mondiaux, les systèmes alimentaires et les chaînes d’approvisionnement seront profondément affectées ».

Klaus Schwab says : « We do not yet know the scale and systemic structural changes that will occur, however, we do know that global energy systems, food systems and supply chains will be profoundly affected. », at the World Government Summit 2022.

Voici les derniers propos très forts tenus par l’Homme des hommes de Davos.

Nous sommes en train de vivre un moment très particulier.

Celui où nous passons d’un monde d’abondance à un monde de rareté et de pénurie, un monde où tout va devenir de plus en plus précieux.

C’est le cas sur l’alimentation, premier besoin, mais aussi sur l’énergie. L’énergie coûtera de plus en plus chère et notre développement est avant tout lié à l’énergie.

Sans énergie, on se déplaçait de la même manière et à la même vitesse de la calèche de l’époque romaine et de Marc Aurèle à mon arrière-grand-père qui, pendant la guerre, était dans son hippomobile.

Le progrès des 70 dernières années, c’est l’énergie.

Sans énergie, pas de progrès industriel, de confort, ni de chauffage, encore moins d’avions…

Charles Sannat

Nous allons reparler cette semaine du Grand Reset, avec la traduction de ce dossier du Time Magazine consacré à ce sujet. Qu’allons-nous apprendre ?

Que le grand reset, cette grande réinitialisation semble pour beaucoup aussi un discours socialisant pour gérer et encadrer une forme de pénurie, notamment d’emplois, de permettre une rapine fiscale justifiée par la sauvegarde de l’environnement.

Pour tout vous dire, je n’ai pas l’impression que les grands de ce monde, les maîtres et les hommes de Davos, cherchent fondamentalement à changer les choses pour réellement plus de justice sociale. La pression monte dans la cocotte-minute, et il faut s’assurer de la sagesse des masses par un contrôle social efficace qui mettra du temps à être opérationnel. En attendant la démagogie dans les concepts, dans la communication et la propagande médiatique permettront de maintenir le clame.

Je partage dans le JT du grenier, quelques pistes de réflexion afin d’éclairer et d’alimenter les analyses de chacun.

Ici, encore une fois, aucune vérité absolue, mais des pistes de réflexions pour prendre de la hauteur et anticiper ce qui pourrait arriver.

Comme toute analyse j’exprime dans cette vidéo une opinion sur des faits mis en perspective. Cela ne constitue pas la vérité mais des éléments de réflexion à la disposition de tous.

Charles Sannat

Charles Sannat / Le Grenier de l’éco

